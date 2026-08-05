Зарубежные СМИ: Наколько опасно самое масштабное Эль-Ниньо за 76 лет?

Экстремальная жара, засуха и ливни: Эль-Ниньо станет самым масштабным за последние 76 лет. Погодное явление, при котором повышается температура воды в океанах, уже привело к природным аномалиям, и ситуация будет ухудшаться, прогнозирует Bloomberg. Все это в результате ударит по экономике стран Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, добавляет агентство. В СМИ предупреждают о серьезной угрозе голода и усиления геополитического напряжения. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters

Эль-Ниньо вошло в очередной цикл, оно будет мощнее прежних и считать это разовым эпизодом было бы ошибкой. Bloomberg предлагает рассмотреть рекорды этого сезона как репетицию перед тем, что человечество ждет в будущем. Для развивающихся рынков, и особенно для стран Латинской Америки, Африки и Азии, сильная жара и непредсказуемые дожди, вызванные Эль-Ниньо, вероятно, усугубят и без того высокие цены на импорт нефти.

Также еще больше осложнятся цепочки поставок, нарушенные войной в Иране. В Перу уже зафиксировано замедление экономического роста. Из-за потепления океанских вод страна теряет доходы от промысла анчоусов. Обычно экспорт этого продукта приносил около $2 млрд. В Индии Эль-Ниньо может повлиять на муссоны. Уже сейчас количество осадков на 12% ниже нормы. Это осложняет работу гидроэлектростанций и грозит гибелью урожая. На Филиппинах и в Индонезии прогнозируют рост цен на основные продукты питания. Потребительские товары в обеих странах подорожают на 2 процентных пункта.

По расчетам Reuters, температура воды в центральной и восточной частях Тихого океана будет неуклонно расти еще несколько месяцев. На пик мощности Эль-Ниньо выйдет примерно к октябрю. Параллельно в Индийском океане зарождается положительный диполь, это когда в западных регионах океана средняя температура растет, а в восточных понижается. Все эти климатические условия ведут к засухе, наводнениям и лесным пожарам в бассейне океана.

Всемирная метеорологическая организация призывает снизить добычу угля, нефти и газа. Расширение производств необходимо прекратить. Иначе планета продолжит стремительно двигаться навстречу смертоносной опасности. Ученые предупреждают: то, что происходит сейчас — это только разминка. Все больше территорий на Земле будет накрывать тепловыми куполами. Ослабнет Супер-Эль-Ниньо только к лету 2027 года.