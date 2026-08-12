Режим ЧС объявили в Чите из-за подтоплений

На территории Читы из-за подтоплений домов после ливней объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова.

Госпожа Щеглова утром провела оперативное заседание комиссии по ЧС. Количество подтопленных домов и приусадебных участков не уточняется. «Принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории городского округа город Чита»,— сообщила глава города в «Максе».

В Забайкальском крае после проливных дождей и гроз подмыты две опоры железнодорожного моста из-за подъема реки Алеур. По данным краевого Минлеса, в четырех муниципальных округах региона выпало до 56 мм осадков. В Чите подтоплено шесть приусадебных участков.