В Забайкалье прекращено движение по железной дороге после подтопления моста

В Забайкальском крае после проливных дождей и гроз оказались подмыты две опоры железнодорожного моста из-за подъема реки Алеур. Как сообщает краевое минлеса, закрыто движение по железнодорожной ветке Чернышевск—Букачача (ответвление от Транссиба), отрезаны четыре населенных пункта — Букачача, Бухта, Бородинск, Усть-Горбица.

По информации министерства, 10 августа произошел резкий подъем уровней воды в ручьях, пересекающих дорогу регионального значения Чернышевск—Букачача. Из-за этого на 25-м и 38-м километре дороги произошел размыв мостовых автомобильных сооружений.

Как уточнили в пресс-службе, в течение суток 10 августа и ночью 11 августа на части территории Забайкалья выпали обильные дожди. В четырех муниципальных округах выпало до 56 мм осадков. В Чите оказалось подтоплено шесть приусадебных участков, в Читинском округе — восемь участков в поселке Угдан. В селе Беклемишево подтоплен один частный дом. Губернатор Забайкалья Александр Осипов осмотрел подтопленные территории и проконтролировал действия местных властей по отводу воды с участков.

Влад Никифоров, Иркутск