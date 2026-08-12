В Москве за сутки выпало более трети месячной нормы осадков

В районе Бутово в Москве за минувшие сутки выпало 28 мм осадков, что составляет 36% всей нормы августа, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что месячная норма — 78 мм.

На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 11 мм осадков, в МГУ — 18 мм, на Балчуге — 21 мм, в Тушино — 22 мм. В Подмосковье самые сильные осадки прошли в городе Железнодорожном — 32 мм или 44% месячной нормы. На метеостанциях Подмосковная и Красногорск зафиксировали 17 мм осадков, в Долгопрудном — 22 мм, рассказал «РИА Новости» господин Тишковец.

В Москве и Подмосковье 12 августа объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. По данным Гидрометцентра, в столице и области прогнозируется +19...+20 °С и кратковременный дождь. На этой неделе в московском регионе ожидается похолодание, а самым холодным днем с начала лета может стать 13 августа, предупреждали синоптики.