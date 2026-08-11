В Москве вечером 11 августа ожидаются дожди с грозами

В Москве сегодня во второй половине дня прогнозируют кратковременные дожди с грозами, сообщила «РИА Новости» специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Температура воздуха прогреется до +27 °С. Порывы ветра при грозе могут достигать 12–15 м/с.

На этой неделе в московском регионе ожидается похолодание. 13 августа может стать самым холодным днем с начала лета — температура днем составит около +15 °С, заявила ТАСС сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. С завтрашнего дня ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром, при этом будет тепло — до +26 °С. В среду температура начнет снижаться: в Москве будет +17–19 °С, в Подмосковье — +15–20 °С.

В Москве и Подмосковье 11 августа объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. По данным Гидрометцентра, в столице и области прогнозируется до +26 °С.