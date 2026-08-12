Верховный суд оставил в силе приговор вартовчанину, взявшему в заложники сына

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела кассационные жалобы вартовчанина Владимира Широкова, осужденного за захват заложника, а также его адвоката. Они пытались оспорить приговор суда Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Второго апелляционного суда, сообщили в пресс-службе судов ХМАО-Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Суд не установил нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявших на исход дела. По этой причине судебные акты решено оставить без изменений, а жалобы осужденного и адвоката — отклонить. Широков продолжит отбывать наказание длительностью 13 лет: первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на год. Решение вступило в силу.

9 марта 2023 года в Нижневартовске на тот момент действующий член «Единой России» Широков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно удерживал своего трехлетнего сына. Он угрожал самоубийством и убийством ребенка. После обращения супруги обвиняемого в полицию жильцы дома были эвакуированы, поскольку он также сообщил о ложном минировании дома. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь квартиры, Широков открыл стрельбу с балкона в сторону силовиков. В результате переговоров он сдался и отдал ребенка. Он осужден по ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 213, п. «г», «д» ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 207, ст. 317 УК РФ.

Ирина Пичурина