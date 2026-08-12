Продажи дорожно-строительной техники в первом полугодии упали на 30%

Продажи новой российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутреннем рынке за первую половину 2026 года сократились год к году на 30,2%, до 14,8 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% всей российской ДСТ). Тем не менее темпы падения продаж ДСТ замедлились: в первом квартале снижение реализации составляло 51,3%.

В первом полугодии, по данным ассоциации, рост отгрузок показали сегменты фронтальных погрузчиков — на 53,4%, экскаваторов-погрузчиков — на 16,1% и автогрейдеров — на 11,1%. Падение продаж зафиксировано по мини-погрузчикам — на 64,4%, кранам-трубоукладчикам — на 56,5%, гусеничным бульдозерам — на 53,8%, экскаваторам — на 16,7% и каткам — на 5,9%.

Хотя темпы падения продаж замедлились, на рынок продолжают давить дорогие кредиты, сокращение строительной активности и избыточные запасы импортных машин. За весь 2026 год в лучшем случае рынок может выйти на прошлогодний уровень, но лизинговые компании ожидают сокращения числа сделок в сегменте на 40–50%.

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