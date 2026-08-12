Закопались в минус

Российские производители дорожно-строительной техники сократили отгрузки на внутреннем рынке на 30% по итогам первого полугодия. Хотя темпы падения продаж замедлились, на рынок продолжают давить дорогие кредиты, сокращение строительной активности и избыточные запасы импортных машин. За весь 2026 год в лучшем случае рынок может выйти на прошлогодний уровень, но лизинговые компании ожидают сокращения числа сделок в сегменте на 40–50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Продажи новой российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутреннем рынке за первую половину 2026 года сократились год к году на 30,2%, до 14,8 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% всей российской ДСТ).

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Основная причина негативной динамики, считает партнер SBS Дмитрий Бабанский, высокая ключевая ставка. Кредиты и лизинг для строительных компаний дорогие, бизнесу приходится откладывать планы по обновлению парка, поясняет эксперт. Замедление в жилищном строительстве и сдержанная динамика в дорожном также снизили потребность в новой технике. Кроме того, продолжает господин Бабанский, на рынке сказывается давление импорта. «В начале 2026 года дистрибуторы активно завозили китайскую технику в преддверии очередной индексации утилизационного сбора. Из-за этого на рынке образовались избыточные запасы, что усилило конкуренцию»,— рассказывает он. При этом укрепление рубля, уточняет эксперт, сделало импортную технику более доступной.

Тем не менее темпы падения продаж ДСТ замедлились: согласно статистике «Росспецмаша», в первом квартале снижение реализации составляло 51,3%. (см. “Ъ” от 14 мая).

В первом полугодии, по данным ассоциации, рост отгрузок показали сегменты фронтальных погрузчиков — на 53,4%, экскаваторов-погрузчиков — на 16,1% и автогрейдеров — на 11,1%.

Впрочем, источник “Ъ” считает, что увеличение отгрузок связано в основном с низкой базой прошлого года и реализацией специальных инвестиционных контрактов по отдельным видам машин. Падение продаж зафиксировано по мини-погрузчикам — на 64,4%, кранам-трубоукладчикам — на 56,5%, гусеничным бульдозерам — на 53,8%, экскаваторам — на 16,7% и каткам — на 5,9%.

По данным «Авито Авто», в первом полугодии наибольшей популярностью среди новой ДСТ пользовался китайский бренд Lonking, на который пришлось 10,5% спроса. Далее следуют Griffon (6,2%), XCMG (5,3%), LiuGong (5,2%) и Zoomlion (4%). Среди ДСТ с пробегом наиболее популярным брендом стал JCB с долей 8,5%. В пятерку также вошли Komatsu (4%), «Амкодор» (3,3%), CAT (3,2%) и КамАЗ (3,1%).

По оценке директора по рискам ГК «Интерлизинг» Антона Мелехина, на рынке ДСТ сохраняется сильная затоваренность складов дилеров и парков лизинговых компаний. Главный фактор давления — китайская техника завоза прошлых лет, которая до сих пор не распродана (объемы импорта в 2023 году превысили 440 млрд руб.), напоминает топ-менеджер. «Лизингодатели вынуждены изымать технику у неплатежеспособных клиентов и выставлять их на повторную продажу. В итоге новая техника конкурирует не только с новыми аналогами, но и с огромным предложением оборудования с наработкой по более выгодным ценам»,— говорит он. Директор по развитию каналов продаж «Флит Лизинга» Елена Скубий добавляет, что интерес клиентов компании к технике с наработкой вырос на 66%. Для бизнеса это возможность обновлять и масштабировать парк с меньшими капитальными затратами, уточняет топ-менеджер.

Восстановление спроса на ДСТ во втором полугодии вряд ли возможно, считают собеседники “Ъ”.

Инвестиционный цикл в дорожно-строительной технике длинный, и даже при снижении ставки лаг согласования бюджета на закупку — два-три квартала, вторит Антон Мелехин. Снижение ключевой ставки ЦБ до 14%, продолжает он, лишь удешевляет исполнение уже существующего контракта, но не создает новый заказ. Для ДСТ этот эффект придет с опозданием, так как срок сделки здесь дольше, чем в легковом сегменте, поясняет топ-менеджер.

Прогнозы по рынку ДСТ по итогам года пессимистичные, в лучшем случае консервативные. Дмитрий Бабанский полагает, что продажи будут на уровне прошлого года (по данным «Росспецмаша», 54,7 млрд руб.). «Сильного негатива я бы не ожидал. И позитивный перелом возможен, но только при улучшении макроэкономических условий и появлении конкретных драйверов спроса»,— отмечает эксперт.

В сегменте лизинга снижение, вероятно, будет сильным, уточняет господин Мелехин: падение объема нового бизнеса по ДСТ может составить 40–50%. Массовый спрос формирует региональный и муниципальный заказ, а он подвергся жесткому секвестру, отмечает он. Федеральные вложения в региональную и местную дорожную сеть снижаются на 9,5% в текущих ценах к 2025 году, относительно прежних планов финансирование регионов урезали на 14%, до 321,8 млрд руб. Федеральная дорожная сеть растет, но там работают крупные подрядчики со своим парком и другими схемами закупки, добавляет господин Мелехин.

Наталия Мирошниченко