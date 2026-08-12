Посольство РФ: власти Румынии выдали куски пенопласта за сбитые российские БПЛА

Власти Румынии не предоставили реальных доказательств, указывающих на российское происхождение БПЛА, упавших на территории страны, сообщило посольство РФ в Бухаресте.

«В румынском МИДе нам продемонстрировали куски пенопласта, предлагая рассматривать их как доказательство “российского происхождения” сбитых беспилотников»,— сообщили «Известиям» в дипмиссии.

В посольстве назвали сообщения о падении БПЛА «заранее срежиссированной постановкой со стрельбой по учебным мишеням», цель которой — оправдать курс на милитаризацию.

2 августа Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника у границы с Украиной. Фрагменты дрона обнаружили на сельхозучастке в Периправе. До этого румынские власти заявляли о причастности РФ к залетам БПЛА в приграничные районы страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отношения Румынии с Россией сбились с курса».

Влад Никифоров