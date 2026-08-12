Посольство РФ: власти Румынии выдали куски пенопласта за сбитые российские БПЛА
Власти Румынии не предоставили реальных доказательств, указывающих на российское происхождение БПЛА, упавших на территории страны, сообщило посольство РФ в Бухаресте.
«В румынском МИДе нам продемонстрировали куски пенопласта, предлагая рассматривать их как доказательство “российского происхождения” сбитых беспилотников»,— сообщили «Известиям» в дипмиссии.
В посольстве назвали сообщения о падении БПЛА «заранее срежиссированной постановкой со стрельбой по учебным мишеням», цель которой — оправдать курс на милитаризацию.
2 августа Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника у границы с Украиной. Фрагменты дрона обнаружили на сельхозучастке в Периправе. До этого румынские власти заявляли о причастности РФ к залетам БПЛА в приграничные районы страны.
Подробнее — в материале «Ъ» «Отношения Румынии с Россией сбились с курса».
24 апреля 2026 года на территории Румынии, вблизи украинской границы, упал беспилотник, что привело к вызову посла РФ в Бухаресте Владимира Липаева в румынский МИД, где ему был заявлен «решительный протест».
В связи с инцидентом Минобороны Румынии изначально сообщало, что перед падением дрона два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, дислоцированные на 86-й авиабазе ВВС Румынии Борча, были подняты по тревоге из-за обнаруженных радарами беспилотников, летающих вблизи румынского воздушного пространства. Однако позднее ведомство уточнило, что британские истребители действовали строго в пределах румынского воздушного пространства и не сбивали никаких беспилотников. В Бухаресте обвинили Москву в «нарушении суверенитета Румынии» и «серьезной эскалации региональной безопасности», несмотря на отсутствие подтверждений российского происхождения дрона.