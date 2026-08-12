Saudia Airlines возобновит рейсы Москва — Эр-Рияд осенью

Авиакомпания Saudia Airlines планирует возобновить рейсы из Эр-Рияда в Москву в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на российское министерство транспорта.

Полеты саудовского перевозчика в Россию были приостановлены в конце февраля после начала военной операции США и Израиля в Иране.

В Минтрансе напомнили, что сейчас авиасообщение между странами обеспечивает российская компания «Азимут». Она выполняет два рейса в неделю по маршруту Махачкала — Джидда, а также один рейс из Сочи в Табук.

На прошлой неделе Минтранс РФ сообщил о возобновлении прямого авиасообщения с Ираком. Перевозчик Iraqi Airways вернулся к выполнению полетов из Багдада в Москву.