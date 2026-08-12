Saudia Airlines возобновит рейсы Москва — Эр-Рияд осенью
Авиакомпания Saudia Airlines планирует возобновить рейсы из Эр-Рияда в Москву в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на российское министерство транспорта.
Полеты саудовского перевозчика в Россию были приостановлены в конце февраля после начала военной операции США и Израиля в Иране.
В Минтрансе напомнили, что сейчас авиасообщение между странами обеспечивает российская компания «Азимут». Она выполняет два рейса в неделю по маршруту Махачкала — Джидда, а также один рейс из Сочи в Табук.
На прошлой неделе Минтранс РФ сообщил о возобновлении прямого авиасообщения с Ираком. Перевозчик Iraqi Airways вернулся к выполнению полетов из Багдада в Москву.
Иракская авиакомпания Iraqi Airways возобновила прямые рейсы между Москвой и Багдадом 4 августа 2026 года после пятимесячного перерыва, связанного с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Авиакомпания планирует выполнять полеты дважды в неделю — по вторникам и субботам, объясняя возобновление растущим спросом.
Саудовская авиакомпания Flynas стала первой, кто запустил прямые регулярные рейсы из Саудовской Аравии в Россию в августе 2025 года. В 2026 году Flynas планирует увеличить географию полетов, добавив рейсы в Санкт-Петербург и Сочи, а также увеличить частоту полетов в Москву до семи раз в неделю.