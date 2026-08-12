Стоимость изъятой московскими властями недвижимости превысила 163 млрд рублей

В январе—июле 2026 года московскими властями было изъято 1,04 тыс. га в столице, что на 37% больше год к году, следует из подсчетов Consul Group, с которыми ознакомился “Ъ”. Площадь изъятых зданий и помещений выросла на 85%, до 938 тыс. кв. м, а число объектов недвижимости увеличилось более чем в два раза, до 8,1 тыс. Суммарная кадастровая стоимость изъятых объектов достигла 163,7 млрд руб. (на 58% больше год к году), изъятия затронули 1,63 тыс. собственников (в 2,8 раза больше), уточняют аналитики.

В департаменте городского имущества (ДГИ) Москвы сообщили “Ъ”, что при реализации городских программ развития под изъятие могут подпадать земельные участки, жилые и нежилые здания разного функционального назначения. Это необходимо для строительства улично-дорожной сети, метро, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, жилья и социальных объектов, уточнили там.

В 95,2% случаев инициатором изъятия выступали городские структуры. На заявления коммерческих застройщиков и инвесторов пришлось еще 4,7%. Годом ранее пропорция была другая — 74,9% и 24,4% соответственно, подсчитали в Consul Group. В этом году 88% изъятий недвижимости было необходимо для проектов КРТ против 59% годом ранее. Остальное приходилось на адресную инвестпрограмму и другие основания. При этом изъятия не всегда проходят безболезненно для собственников и городских структур.

Подробнее — в материале «Ъ» «Крепкие дружеские изъятия».