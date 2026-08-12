Лизинговые компании отчитались о росте чистой прибыли на 50% по итогам полугодия

По итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль по РСБУ 33 публичных лизинговых компаний увеличилась в 1,5 раза по сравнению с прошлогодними результатами и составила 18,7 млрд руб. Положительную динамику в отчетном периоде показали в основном крупнейшие участники рынка, тогда как в прошлом году большинство из них сокращали прибыль и даже демонстрировали убыток. Впрочем, показатели компаний проигрывают результатам аналогичных периодов 2024 года (33 млрд руб.) и 2023 года (52 млрд руб.).

Восстановление финрезультатов происходило на фоне сокращения объемов рынка. Суммарный объем чистых инвестиций в лизинг раскрывших отчетность компаний на середину года составили 1,8 трлн руб., на 7% ниже, чем года назад. Причем госкомпании (ГТЛК и «Росагролизинг») показали существенный рост портфеля, тогда как у ряда крупных частных компаний снижение составило 25–40%.

На общем фоне выделяются результаты двух компаний, весьма различных по объему бизнеса. Крупнейшая ГТЛК (чистые инвестиции в лизинг — 560 млрд руб.) не только единственной из топ-10 показала убыток, но и по размеру — минус 14,2 млрд руб.— он оказался рекордным по крайней мере за последние пять лет. Почти в самом конце списка оказался «Пионер-Лизинг» (чистые инвестиции в лизинг — 782 млн руб.), но с колоссальной прибылью — почти на 13 млрд руб. Это больше, чем суммарный результат самых прибыльных крупных компаний («Европлан», «Альфа-Лизинг», «Росагролизинг»).

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