Аренда спорных достижений

Публичные лизинговые компании отчитались о росте совокупной чистой прибыли по итогам первого полугодия на 50%. При сокращении объемов бизнеса восстановление финансового результата обеспечивалось различными способами. При этом две компании показали противоположные результаты. Крупнейшая ГТЛК показал рекордный за пять лет убыток в 14 млрд руб. из-за наращивания резервов. Один из самых маленьких участников рынка — «Пионер-Лизинг» — получил 13 млрд руб. чистой прибыли из-за переоценки вложений в акции дочерней компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль по РСБУ 33 публичных лизинговых компаний увеличилась в 1,5 раза по сравнению с прошлогодними результатами и составила 18,7 млрд руб. Положительную динамику в отчетном периоде показали в основном крупнейшие участники рынка, тогда как в прошлом году большинство из них сокращали прибыль и даже демонстрировали убыток (см. “Ъ” от 14 августа 2025 года). Впрочем, показатели компаний проигрывают результатам аналогичных периодов 2024 года (33 млрд руб.) и 2023 года (52 млрд руб.).

Восстановление финрезультатов происходило на фоне сокращения объемов рынка. Суммарный объем чистых инвестиций в лизинг раскрывших отчетность компаний на середину года составили 1,8 трлн руб., на 7% ниже, чем года назад. Причем госкомпании (ГТЛК и «Росагролизинг») показали существенный рост портфеля, тогда как у ряда крупных частных компаний снижение составило 25–40%.

Сокращение лизингового портфеля во многом связано с невозможностью компенсировать выбывающие (завершившиеся или расторгнутые) договоры новыми, что в перспективе может привести к снижению прибыли, отмечают участники рынка. «Сокращение портфеля означает, что в дальнейшем у лизинговой компании будет меньше активов, которые генерируют процентный и прочие доходы, поэтому при прочих равных это будет давить на прибыль»,— отмечает член совета директоров Central Asia Capital Анатолий Торохов. По оценке младшего директора по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Романа Романовского, влияние снижения портфелей на чистую прибыль можно будет ожидать на горизонте одного-двух лет. «При сохранении на неизменном уровне прочих параметров — постоянных затрат на персонал и офис, процентных выплат по заемным средствам и так далее»,— добавляет он.

В текущих условиях разнонаправленная динамика портфеля и чистой прибыли порой определялась политикой резервирования. В 2025 году компании создавали значительные резервы по мере ухудшения качества лизингового портфеля, в этом году «ситуация развернулась в обратную сторону», отмечает Анатолий Торохов. В частности, в «Европлане» резервы по расторгнутым договорам за год сократились с 7,9 млрд руб. до 3,2 млрд руб. Однако на финансовый результат компаний могли влиять и другие факторы.

На общем фоне выделяются результаты двух компаний, весьма различных по объему бизнеса. Крупнейшая ГТЛК (чистые инвестиции в лизинг — 560 млрд руб.) не только единственной из топ-10 показала убыток, но и по размеру — минус 14,2 млрд руб.— он оказался рекордным по крайней мере за последние пять лет. В прошлом году компания зафиксировала убыток лишь в 1,8 млрд руб. В ГТЛК негативный результат связывают с созданием оценочных резервов, пришедшемся в основном на первый квартал, с учетом того, что она реализует «консервативную политику управления рисками», а созданный запас резервов «способствует поддержанию высокой финансовой устойчивости».

Почти в самом конце списка оказался «Пионер-Лизинг» (чистые инвестиции в лизинг — 782 млн руб.), но с колоссальной прибылью — почти на 13 млрд руб. Это больше, чем суммарный результат самых прибыльных крупных компаний («Европлан», «Альфа-Лизинг», «Росагролизинг»). Согласно опубликованной отчетности, этому способствовала переоценка вложений в акции дочерней «НФК-Сбережения», которые с начала июня стали торговаться на СПБ Бирже. Ранее акции (около 83%) на балансе «Пионер-Лизинга» оценивались по номинальной стоимости (1 руб.), суммарно около 273 млн руб. В лизинговой компании отметили, что на 1 июля доля владения «не успела претерпеть существенных изменений», хотя впоследствии планируется сократить ее до 75% + 1 акция. Появление же биржевой цены (более 48 руб.) увеличила стоимость этих ценных бумаг до 13 млрд руб. По словам члена ассоциаций специалистов финансового планирования Марии Ермиловой, если ценные бумаги начинают обращаться на организованном рынке и по ним появляется рыночная котировка, «компания может учитывать их по текущей рыночной стоимости». При этом по РСБУ «разница между прежней и новой оценкой отражается в финансовом результате», отмечает Анатолий Торохов.

Речь в данном случае идет о «бумажной» прибыли. «Пока бумаги не проданы, денег в компании не появляется»,— указывает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Вместе с тем «рост стоимости финансовых вложений и, как следствие, собственного капитала может косвенно улучшать показатели финансового положения компании и ее возможности по привлечению фондирования», отмечает директор направления по работе с компаниями финансового сектора Kept Максим Андреев.

Дарья Загайнова, Андрей Ковалев