Альянс RISC-V попросил расширить возможности льгот для технологических лидеров

Российский альянс RISC-V, объединяющий крупнейшие компании в области электроники, попросил Минэкономразвития исключить верхний предел по выручке для получения малыми технологическими компаниями статуса «технологический лидер». Это следует из письма исполнительного директора альянса RISC-V Татьяны Сорокиной, направленного в июле 2026 года в ведомство. Автор письма убеждена, что организации, выручка которых превысила порог в 40 млрд руб., не смогут претендовать на включение в категорию «технологический лидер», а значит, «не получат преимуществ в господдержке».

В июне 2026 года Минэкономразвития подготовило проект постановления, которым предлагалось выделить малые технологические компании (МТК), выручка которых переросла порог в 4 млрд руб. и доходит до 40 млрд руб. в год, в новую отдельную категорию — «технологических лидеров». К ним, по замыслу ведомства, будут предъявляться более жесткие требования в части инновационно-технологического характера, но взамен такие компании смогут получить преимущество при распределении субсидий и грантов.

Альянс предлагает исключить верхний предел по выручке из проекта постановления Минэкономразвития, а также увеличить значение показателя выручки компании в методиках оценки. Методику оценки альянс предлагает дополнить показателем, который отражает долю и объем выручки, направляемой на исследования и разработки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выручка без границ».