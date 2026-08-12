Китайские компании увеличили патентную активность в России

Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ проанализировали динамику числа патентных заявок на изобретения, поданных в Роспатент с 2020 по 2025 год иностранными разработчиками. Из нерезидентов в топ-3 стран по активности в прошлом году вошли представители Китая (1,4 тыс. заявок), США (745) и Швейцарии (631).

По сравнению с 2020 годом активность китайских заявителей выросла почти на треть (с 1,1 тыс. заявок), а американских — сократилась более чем втрое (с 2,4 тыс.). Китай обошел США по этому показателю еще в 2023 году, и с тех пор его лидерство сохраняется. В целом же патентная активность иностранцев за последние годы снижалась — в 2025 году относительно 2020-го это сокращение составило 2,4 раза. Доля иностранных заявок в их общем числе уменьшилась с 32,1% до 17,7%.

Как сообщили “Ъ” в Роспатенте, китайские заявители помимо патентования изобретений запросили в 2025 году в России также охрану на 15 полезных моделей и на 1,1 тыс. промышленных образцов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Изобретательная экспансия».