Правительство расширило режим СЭЗ в Белгородской, Брянской и Курской областях

Белый дом расширил применение режима свободной экономической зоны, действовавшего в отдельных районах Брянской, Белгородской и Курской областей, на всю территорию этих регионов. О подписании такого постановления правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 11 августа в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

В отдельных районах Брянской, Белгородской и Курской областей СЭЗ была создана еще в 2024 году. Ее резидентами становились предприятия, пострадавшие от ведения боевых действий и непосредственно работающие в приграничных зонах. Для них условия участия и после расширения СЭЗ остаются прежними: в течение трех лет компания должна вложить в инвестпроект как минимум 3 млн руб. и сохранить в штате до 80% сотрудников (относительно первого квартала 2023 года).

Для новых же проектов расширенной сейчас зоны минимальный объем капвложений устанавливается уже на уровне 1 млрд руб. В правительстве считают такой порог приемлемым не только для крупного, но и для среднего бизнеса и рассчитывают, что мера простимулирует запуск десятков новых проектов. «Общий объем инвестиций вырастет и превысит 200 млрд руб. Будет создано около 4 тыс. рабочих мест»,— пообещал на заседании Михаил Мишустин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвесторам приготовили свободную зону».