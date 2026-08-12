Хуситы атаковали корабль с военной техников в Баб-эль-Мандебском проливе
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало корабль Саудовской Аравии, перевозивший военную технику, в Баб-эль-Мандебском проливе — одном из ключевых международных морских маршрутов. Об этом сообщает Reuters. Саудовская Аравия пока не подтвердила эту информацию.
По информации «Аль-Хадат» и «Аль-Арабия», накануне хуситы также ударили баллистической ракетой по торговому судну в Баб-эль-Мандебском проливе. Погибли три члена экипажа.
В конце июля правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» официально объявило морскую блокаду Саудовской Аравии. Решение стало ответом на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны.
Морская блокада Саудовской Аравии движением «Ансар Аллах» (хуситы) была официально объявлена в конце июля 2026 года в ответ на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны, который сорвал посадку иранского самолета. Вскоре после этого, 20 июля 2026 года, хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, объяснив это ответом на 12-летнюю блокаду портов и аэропортов северо-западного Йемена, контролируемого хуситами.
В период с 20 июля 2026 года по 5 августа 2026 года хуситы атаковали восемь судов, включая саудовские нефтяные танкеры Wafa и Daisy, а также судно NCC Ghazal. Саудовская Аравия в свою очередь предпринимает попытки создать международную коалицию для защиты судоходства в Красном море. В 2020 году арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла удар по позициям хуситов в йеменском порту Салиф, предназначенным для сборки и запуска минных лодок, которые угрожали судоходным линиям в Баб-эль-Мандебском проливе и южной части Красного моря.