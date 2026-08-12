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Хуситы атаковали корабль с военной техников в Баб-эль-Мандебском проливе

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало корабль Саудовской Аравии, перевозивший военную технику, в Баб-эль-Мандебском проливе — одном из ключевых международных морских маршрутов. Об этом сообщает Reuters. Саудовская Аравия пока не подтвердила эту информацию.

По информации «Аль-Хадат» и «Аль-Арабия», накануне хуситы также ударили баллистической ракетой по торговому судну в Баб-эль-Мандебском проливе. Погибли три члена экипажа.

В конце июля правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» официально объявило морскую блокаду Саудовской Аравии. Решение стало ответом на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Морская блокада Саудовской Аравии движением «Ансар Аллах» (хуситы) была официально объявлена в конце июля 2026 года в ответ на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны, который сорвал посадку иранского самолета. Вскоре после этого, 20 июля 2026 года, хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, объяснив это ответом на 12-летнюю блокаду портов и аэропортов северо-западного Йемена, контролируемого хуситами.

В период с 20 июля 2026 года по 5 августа 2026 года хуситы атаковали восемь судов, включая саудовские нефтяные танкеры Wafa и Daisy, а также судно NCC Ghazal. Саудовская Аравия в свою очередь предпринимает попытки создать международную коалицию для защиты судоходства в Красном море. В 2020 году арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла удар по позициям хуситов в йеменском порту Салиф, предназначенным для сборки и запуска минных лодок, которые угрожали судоходным линиям в Баб-эль-Мандебском проливе и южной части Красного моря.

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