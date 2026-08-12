Хуситы атаковали корабль с военной техников в Баб-эль-Мандебском проливе

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало корабль Саудовской Аравии, перевозивший военную технику, в Баб-эль-Мандебском проливе — одном из ключевых международных морских маршрутов. Об этом сообщает Reuters. Саудовская Аравия пока не подтвердила эту информацию.

По информации «Аль-Хадат» и «Аль-Арабия», накануне хуситы также ударили баллистической ракетой по торговому судну в Баб-эль-Мандебском проливе. Погибли три члена экипажа.

В конце июля правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» официально объявило морскую блокаду Саудовской Аравии. Решение стало ответом на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны.