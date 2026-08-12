Эксперты РАСО оценили внутренние резервы партий накануне думских выборов

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) провела исследование ресурсов и стратегий партий на выборах 2026 года. В опросе, проводившемся с 16 июля по 9 августа, приняли участие 54 эксперта. Они выставляли партиям баллы (от 1 до 10) по нескольким параметрам: идеология, лидеры, финансы, организационная структура, медиа, технологическая команда и т. д.

Согласно суммарным показателям, по совокупности ресурсов лидерство сохраняет «Единая Россия» (ЕР), получившая единственную среди всех участников «десятку» (за «географическую представленность»). В первую пятерку также вошли все парламентские партии, хотя и не в том порядке, в котором они финишировали на думских выборах-2021: на третье место между КПРФ и ЛДПР вклинились «Новые люди». Из непарламентских партий лучшие результаты показали Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Яблоко» (опрос проводился до снятия партии с выборов Верховным судом). По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным перед выборами 2021 года, в ресурсности прибавили все думские партии, кроме «Справедливой России» (СР), чья сумма баллов осталась неизменной. А самый мощный рывок совершили «Новые люди», набрав на 20 баллов больше, чем в 2021-м.

Главным из политических и технологических инструментов, применяющихся партиями в ходе избирательной кампании, эксперты посчитали элитные договоренности, значимость которых растет от выборов к выборам. Важное значение также имеют работа в мессенджерах и социальных медиа и «событийный менеджмент». Помимо оценки ресурсов и стратегий эксперты также спрогнозировали результаты сентябрьских выборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ресурсы и поклонники».