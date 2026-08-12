Ресурсы и поклонники

Российская ассоциация по связям с общественностью провела исследование ресурсов и стратегий партий на выборах 2026 года. Опрошенные в его рамках эксперты пришли к выводу, что по совокупности параметров лидерство сохраняет «Единая Россия», а по сравнению с аналогичным исследованием 2021 года больше других прибавили в ресурсности «Новые люди».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В опросе, проводившемся с 16 июля по 9 августа, приняли участие 54 эксперта, среди которых члены комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью и экспертного совета Премии для молодых политтехнологов имени Юрия Воротникова. Они выставляли партиям баллы (от 1 до 10) по нескольким параметрам: идеология, лидеры, финансы, организационная структура, медиа, технологическая команда и т. д.

Согласно суммарным показателям, по совокупности ресурсов лидерство сохраняет «Единая Россия» (ЕР), получившая единственную среди всех участников «десятку» (за «географическую представленность»). В первую пятерку также вошли все парламентские партии, хотя и не в том порядке, в котором они финишировали на думских выборах-2021: на третье место между КПРФ и ЛДПР вклинились «Новые люди» (см. таблицу). Из непарламентских партий лучшие результаты показали Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Яблоко» (опрос проводился до снятия партии с выборов Верховным судом).

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По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным перед выборами 2021 года, в ресурсности прибавили все думские партии, кроме «Справедливой России» (СР), чья сумма баллов осталась неизменной. А самый мощный рывок совершили «Новые люди», набрав на 20 баллов больше, чем в 2021-м.

Главным из политических и технологических инструментов, применяющихся партиями в ходе избирательной кампании, эксперты посчитали элитные договоренности, значимость которых растет от выборов к выборам (см. график). Важное значение также имеют работа в мессенджерах и социальных медиа (среди которых, несмотря на блокировки, безусловным лидером по эффективности остается Telegram) и «событийный менеджмент». Роль наружной рекламы и прямой рекламы в СМИ, напротив, несколько снизилась. По эффективности воздействия на избирателей первое место делят федеральные телеканалы и социальные медиа, а вот для оказания влияния на «лиц, принимающих решения», по мнению участников исследования, больше подходит телевидение.

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Помимо оценки ресурсов и стратегий эксперты также спрогнозировали результаты сентябрьских выборов.

Все участники исследования считают, что в Думу гарантированно пройдут четыре партии: ЕР, КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Причем последним в 2021 году таких гарантий не давал ни один эксперт, и только треть опрошенных в принципе допускала подобную возможность. В том, что в новой Думе будет СР, не сомневаются лишь 25% экспертов (в 2021 году — 78%), а еще 60% считают, что партия «может преодолеть» пятипроцентный барьер. 10% опрошенных полагают, что свыше 5% могли бы набрать «Яблоко», Партия пенсионеров и «Зеленые», 5% допускают прохождение в Думу партии «Родина».

Что же касается конкретных результатов, то ЕР эксперты прочат от 95 до 130 мандатов по партспискам и 155–210 — по одномандатным округам. КПРФ, согласно обобщенному прогнозу, может получить 30–44 мест по спискам и 4–20 по округам, «Новые люди» — 20–32 и 0–8 соответственно, ЛДПР — 15–30 и 2–10. Наконец, СР, по оценкам участников опроса, может заработать от 10 до 18 списочных мест и от 3 до 5 мандатов по округам.

Ксения Веретенникова