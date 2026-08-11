Добавили полный комплект

Очередной день чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже принес сборной России три медали. Первые личные награды на международной арене завоевали двое мужчин. Молодая звезда Егор Корнев взял золото на 50 м баттерфляем. Ветеран Иван Кожакин добился серебра на 100 м брассом. А завершили день россияне бронзой в смешанной комбинированной эстафете, в которой рассчитывали победить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обладатель золотой медали чемпионата Европы на дистанции 50 м баттерфляем Егор Корнев

Фото: Emma Da Silva / AP Обладатель золотой медали чемпионата Европы на дистанции 50 м баттерфляем Егор Корнев

Фото: Emma Da Silva / AP

Во вторник золотым для сборной России стал первый же финал с ее участием. Ударно начал вечер Егор Корнев — одна из главных надежд российского плавания. В финал на 50 м баттерфляем он отобрался с выдающимся результатом — 22,36. Это всего 0,09 секунды больше мирового рекорда украинца Андрея Говорова и третий результат в истории.

Медальный заплыв Корнев тоже проводил убедительно: хорошо оттолкнулся, вырвался вперед. Правда, едва не упустил плывшее в руки золото на финише — не попал в касание. Словом, могло не склеиться не только с мировым рекордом, о котором 22-летний россиянин грезил после успешного квалификационного заплыва, но и с победой в принципе.

Однако все кончилось хорошо. Корнев быстро сориентировался и застолбил первую строчку с результатом 22,52. Француз Максим Груссе проиграл в итоге две сотых доли секунды. Белорус Григорий Пекарский финишировал третьим с куда более солидным — в 0,16 секунды — зазором.

22-летний Егор Корнев завоевал первую личную международную медаль. В прошлом году он взял золото и серебро чемпионата мира, в позапрошлом — золото мирового первенства на короткой воде. Но то были награды за эстафеты.

До первого личного международного подиума чуть позже добрался и Иван Кожакин — спортсмен с необычной судьбой. Живет на Колыме. Всю жизнь тренируется в коротком — 25-метровом — бассейне в Магадане. До 27 лет — возраста, в котором иные пловцы завершают карьеры,— соревновался только внутри России. Успехи были и год назад, на дебютном международном старте — чемпионате мира в Сингапуре. Речь и о четвертом месте на коронной дистанции, 50 м брассом, и о золоте в комбинированной эстафете 4х100 м (правда, в статусе запасного). А теперь Иван Кожакин завоевал серебро чемпионата Европы на брассовой стометровке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Кожакин выиграл серебро на стометровке брассом

Фото: JULIEN DE ROSA / AFP Иван Кожакин выиграл серебро на стометровке брассом

Фото: JULIEN DE ROSA / AFP

В финальном заплыве он оставил позади нескольких классных специалистов по этому стилю. Следом за россиянином финишировал итальянский спринтер Симоне Черазуоло. На пятое место свалился британец Адам Рамзи-Пити — трехкратный олимпийский чемпион, мировой рекордсмен, феномен, равных которому в брассе еще не так давно просто не было. А выиграл гонку Николо Мартиненги, два года назад здесь же, в Париже, сенсационно ставший олимпийским чемпионом, обскакав и Пити, и еще парочку пловцов с громкими именами.

Закрывавшая программу дня смешанная комбинированная эстафета 4х100 м принесла сборной России еще одну медаль — бронзовую.

Больше половины гонки российская четверка лидировала. Климент Колесников здорово стартовал, но к концу своего отрезка подпустил поближе двух оппонентов. Кирилл Пригода первое место передал Дарье Клепиковой. Отрыв был обманчивым, поскольку французы назначили стартером девушку, Мари-Амбр Молю. Клепиковой пришлось соревноваться с Максимом Груссе. Тот ее настиг, и к отсечке опережал уже на корпус. А на заключительном этапе Александра Кузнецова не совладала и с голландкой Маррит Стенберген. Сборная Нидерландов финишировала второй, вслед за хозяевами чемпионата Европы (у них на дорожку также вышли Карл Аит Каси и Мари Ваттель).

Место на низшей ступени подиума для российских пловцов стало разочарованием. «Выходили мы точно побеждать»,— сказал Колесников. Клепикова призналась, что ее «поднакрыло в конце» — было тяжело после личной дисциплины, 100 м вольным стилем.

Обидно, что и там у Дарьи Клепиковой не задалось. 21-летняя пловчиха финишировала за пределами топ-3, стала четвертой. Бронзовый призер итальянка Сара Кертис привезла россиянке 0,39 секунды — по меркам коротких дистанций много. А выиграла классно проплывшая и в эстафете Маррит Стенберген — победительница двух последних чемпионатов мира на кролевой стометровке. Второй стала ее соотечественница Милау ван Вейк.

В общем зачете чемпионата мира по водным видам спорта сборная России по итогам дня остается на четвертой строчке (7 золотых наград, 5 серебряных и 6 бронзовых).

В тройке итальянцы (9–8–11), британцы (9–2–5) и немцы (7–6–8). В зачете, учитывающем только результаты в плавании, российская команда идет второй (2–1–2), уступая только сборной Великобритании (3–0–1).

Роман Левищев