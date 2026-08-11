В Новосибирске прошел Совет по науке и образованию с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин в Новосибирске провел заседание президентского Совета по науке и образованию. На нем в какой-то момент начал солировать президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, рассказал специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.
В Улан-Удэ и Новосибирске российский президент встречался с молодыми учеными. Он спросил выпускника механико-математического факультета Новосибирского госуниверситета Максима Емельянова об угрозах, которые создает искусственный интеллект. Тот рассказал ему, что сам уже преподает искусственный интеллект и машинное обучение. «Я вам честно скажу, вам нечего бояться»,— сказал выпускник.
Подробнее — в материале «Ъ» «У нас длинные кольца»
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Новосибирске и ранее, в декабре 2025 года, подчеркивал необходимость переосмысления системы образования для предотвращения разделения общества на интеллектуальную элиту и людей, способных лишь к рутинным операциям. Он высказывал опасения, что развитие искусственного интеллекта может привести к «скукоживанию серого вещества» у тех, кто не будет активно мыслить и развивать технологии.
За несколько лет до этого, 23 сентября 2024 года, Владимир Путин встречался с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком, который докладывал о приоритетных направлениях работы, определенных указами президента, включая развитие природоподобных технологий и уникальных мегаустановок. В феврале 2021 года Михаил Ковальчук уже докладывал президенту о запуске высокопоточного реактора ПИК, относящегося к классу MegaScience, подчеркивая, что наличие таких установок является показателем технологического уровня страны.