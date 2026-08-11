В Новосибирске прошел Совет по науке и образованию с участием Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в Новосибирске провел заседание президентского Совета по науке и образованию. На нем в какой-то момент начал солировать президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, рассказал специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

В Улан-Удэ и Новосибирске российский президент встречался с молодыми учеными. Он спросил выпускника механико-математического факультета Новосибирского госуниверситета Максима Емельянова об угрозах, которые создает искусственный интеллект. Тот рассказал ему, что сам уже преподает искусственный интеллект и машинное обучение. «Я вам честно скажу, вам нечего бояться»,— сказал выпускник.

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