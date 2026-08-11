ВС восстановил в должности обвиняемого в превышении полномочий мэра Уфы
Верховный суд Башкирии удовлетворил иск о восстановлении в должности экс-главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого во взяточничестве и превышении полномочий. В июле горсовет досрочно расторг с ним трудовой договор из-за лишения доступа к гостайне, однако сити-менеджер, чей срок и без того истекает в сентябре, решил восстановиться, чтобы попрощаться с жителями и коллективом. Депутаты планируют уволить градоначальника еще раз.
Ответчиками по иску Ратмира Мавлиева выступали мэрия и горсовет Уфы, а также глава Башкирии Радий Хабиров. Почему Верховный суд удовлетворил требования чиновника, неизвестно: заседания проходили в закрытом режиме из-за наличия в деле сведений, составляющих гостайну. На этом же основании высшая судебная инстанция не будет публиковать мотивировочную часть решения. Помимо восстановления в должности, Верховный суд Башкирии обязал мэрию компенсировать господину Мавлиеву зарплату за время вынужденного прогула — 189 тыс. руб.
Подробности — в материале «Ъ» «Мэр Уфы отсудил полномочия».
Ратмир Мавлиев возглавлял администрацию Уфы с марта 2022 года, а до этого три года руководил Нефтекамском. В феврале 2022 года глава Башкирии Радий Хабиров охарактеризовал его как «человека энергичного» при назначении и. о. мэра Уфы после отставки Сергея Грекова. В конце 2025 года он занял третье место в Национальном рейтинге мэров за октябрь-ноябрь, а по итогам 2024 года вошёл в пятёрку лидеров этого рейтинга, составленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.
В апреле 2026 года господин Мавлиев был задержан по подозрению в должностных и коррупционных преступлениях, связанных с незаконным отчуждением земельного участка на территории санатория «Радуга» и получением взяток. В мае Верховный суд Башкирии изменил ему меру пресечения на домашний арест, а позже — на запрет определённых действий, несмотря на то, что следствие добивалось отмены этого решения. Сам Ратмир Мавлиев не признаёт вину и обратился к руководителям Генпрокуратуры и Следственного комитета России с просьбой проверить его уголовное дело, утверждая, что приписываемые ему деяния противоречат реальным событиям.