ВС восстановил в должности обвиняемого в превышении полномочий мэра Уфы

Верховный суд Башкирии удовлетворил иск о восстановлении в должности экс-главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого во взяточничестве и превышении полномочий. В июле горсовет досрочно расторг с ним трудовой договор из-за лишения доступа к гостайне, однако сити-менеджер, чей срок и без того истекает в сентябре, решил восстановиться, чтобы попрощаться с жителями и коллективом. Депутаты планируют уволить градоначальника еще раз.

Ответчиками по иску Ратмира Мавлиева выступали мэрия и горсовет Уфы, а также глава Башкирии Радий Хабиров. Почему Верховный суд удовлетворил требования чиновника, неизвестно: заседания проходили в закрытом режиме из-за наличия в деле сведений, составляющих гостайну. На этом же основании высшая судебная инстанция не будет публиковать мотивировочную часть решения. Помимо восстановления в должности, Верховный суд Башкирии обязал мэрию компенсировать господину Мавлиеву зарплату за время вынужденного прогула — 189 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Мэр Уфы отсудил полномочия».