У Волосовского комбикормового завода проклюнулся покупатель

Птицефабрика «Роскар», бенефициаром которой СМИ называют Валерия Горячева, приобрела на торгах Волосовский комбикормовый завод. Бывший актив агрохолдинга CBS Commodities обошелся компании в 157 млн рублей. Эксперты называют цену привлекательной даже с учетом дальнейших расходов на техническое обследование, возможный ремонт и перезапуск. При этом отмечают, что покупка завода позволит создать «Роскару» второй производственный контур и резерв под дальнейшее увеличение поголовья, а также усилит позиции компании в текущей жесткой ценовой конкуренции на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изначально Волосовский ККЗ принадлежал американской корпорации Cargill, которая закрыла его в 2019 году после анализа ситуации на российском рынке кормов

Фото: Светлана Холявчук Изначально Волосовский ККЗ принадлежал американской корпорации Cargill, которая закрыла его в 2019 году после анализа ситуации на российском рынке кормов

Фото: Светлана Холявчук

АО «Птицефабрика "Роскар"» стало владельцем Волосовского комбикормового завода (Волосовский ККЗ), расположенного в деревне Захонье Ленинградской области. Актив был приобретен на банкротных торгах за 157 млн рублей при начальной цене 287 млн. В «Роскаре» подтвердили «Ъ Северо-Запад» покупку, но от комментариев отказались, уточнив лишь, что завод куплен в рамках развития предприятия.

Ранее Волосовский ККЗ входил в крупный агрохолдинг CBS Commodities Ильи Чурина и контролировался ООО «Сибиэс Волосово». Часть площадей на заводе также занимало ООО «Волосовский ККЗ», производящее там растительное масло из сои, рапса и подсолнечника.

В 2025 году у ГК CBS начались финансовые проблемы, и Сбербанк обратился в арбитраж с заявлениями о банкротстве девяти юрлиц холдинга, включая предприятия из Ленобласти. Общая сумма требований кредитной организации превышала 394 млн рублей. Впоследствии уже вышеупомянутые ООО «Волосовский ККЗ», ООО «Сибиэс Волосово», ООО «Дубрава» (арендовало под производство куриного мяса мощности Русско-Высоцкой птицефабрики), а также другие компании были признаны банкротами. Несостоятельным суд признал и владельца холдинга господина Чурина.

Изначально Волосовский ККЗ принадлежал американской корпорации Cargill, которая закрыла его в 2019 году после анализа ситуации на российском рынке кормов. До этого предприятием владела голландская группа Provimi. В мае 2020 года ГК CBS Commodities купила актив у Cargill, возобновив на площадке выпуск комбикорма для сельскохозяйственных животных и птиц. В 2022 году холдинг инвестировал 120 млн рублей в запуск на базе завода производства растительного масла. Производительность цеха, в зависимости от перерабатываемой культуры (соя, рапс или подсолнечник), составляла от 1,5 до 3 тыс. тонн сырья в месяц.

В 2023 году ГК CBS Commodities решила диверсифицировать бизнес, заявив о планах выпускать на Волосовском ККЗ корма для аквакультуры и домашних животных. К осени 2024 года на предприятии планировалось установить две новые линии суммарной мощностью 25 тыс. тонн продукции в год. Общая стоимость проекта не раскрывалась, но, по данным правительства Ленобласти, вложения в производство должны были составить 400 млн рублей.

По словам собеседников «Ъ Северо-Запад», приобретение Волосовского ККЗ птицефабрикой «Роскар», вероятно, связано с обязательствами по инвестпроекту, договоренности по которому были достигнуты с правительством Ленобласти в 2024 году. Тогда речь шла о планах по строительству до 2026 года на территории региона 16 птичников мощностью 2,9 млн голов в год, однако в 2025 году они были скорректированы до 10 птичников на 250 тыс. птиц.

АО «Птицефабрика "Роскар"», наряду с птицефабрикой «Синявинская», входит в тройку крупнейших в России производителей яиц и продуктов их переработки, а также мяса птицы и полуфабрикатов. По данным «Росптицесоюза», в 2025 году «Роскар» произвел 1,4 млрд яиц, заняв 4,1% рынка. Мощности птицефабрики расположены в поселке Первомайское в Выборгском районе Ленобласти. Согласно «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2025 года компания выручила 14,1 млрд рублей против 14,4 млрд в 2024 году. Чистая прибыль составила 2,8 млрд рублей против 3,8 млрд годом ранее. Собственники предприятия не раскрываются, однако в 2015 году нынешнему президенту АО «Птицефабрика "Роскар"» Валерию Горячеву принадлежало 99,9% этой компании. Гендиректором фирмы значится Роман Смирнов.

Цена покупки завода выглядит привлекательной, говорит глава агентства «Infonline-Аналитика» Михаил Бурмистров, но это не означает, что актив достался компании вдвое дешевле справедливой стоимости. Покупатель принимает на себя расходы на техническое обследование, ремонт, перезапуск и оборотный капитал, а значительная часть зданий комплекса была построена еще в 1983 году. При этом потенциал развития значителен.

Главное преимущество сделки, по мнению аналитика, это возможность для «Роскара» создать второй производственный контур и резерв под дальнейшее увеличение поголовья. Кроме того, приобретение актива усилит позиции компании в текущей жесткой ценовой конкуренции на рынке.

Производство яиц растет быстрее спроса, закупочные цены периодически уходят ниже себестоимости, причем Ленинградская область наращивает выпуск особенно активно. В такой ситуации выигрывает тот, кто лучше контролирует кормовую базу, переработку и логистику, так как давление на птицефабрики, не имеющие собственного производства комбикормов, будет усиливаться, отмечает эксперт.

Владимир Колодчук