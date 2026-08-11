Президент Путин помиловал осужденного в России американца Роберта Гилмана
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании американца Роберта Гилмана «по гуманитарным соображениям». В сопровождении матери и четырех врачей бывший морпех был отправлен в США на самолете Госдепартамента. Поговоривший с Reuters американский чиновник сказал, что Гилман самостоятельно передвигается и разговаривает, а его состояние оценивается как стабильное.
Под стражей Роберт Гилман находился с января 2022 года. Тогда его сняли с поезда Сухум—Москва за пьяный дебош, в полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой. По приговору суда ему назначили три с половиной года колонии за нападение на представителя власти. Однако в исправительном учреждении Гилман устроил несколько драк с сотрудниками УФСИН и следователем. В итоге против него возбудили четыре уголовных дела о дезорганизации деятельности исправительных учреждений и нападении на сотрудника правоохранительных органов и дали десять лет колонии строгого режима.
Подробности — в материале «Морпеха комиссовали из России в США».
Президент России Владимир Путин согласился освободить Роберта Гилмана после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, при этом американская сторона не предлагала никого взамен. Госсекретарь США Марко Рубио выразил благодарность России за освобождение Роберта Гилмана, отметив, что Вашингтон воспринимает этот шаг как позитивный, но продолжит добиваться освобождения других американцев, считаемых неправомерно задержанными. Вопрос об освобождении Роберта Гилмана поднимался госсекретарем США Марко Рубио на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце июля 2026 года.
В июне 2026 года Роберта Гилмана перевели из тюремной больницы в психиатрическое отделение гражданского медучреждения в состоянии диссоциативного ступора, он не мог самостоятельно передвигаться и питался через зонд. Воронежский областной суд отложил рассмотрение апелляционного представления прокуратуры на приговор Гилману из-за невозможности его участия в судебном заседании, так как он был переведен в медицинское учреждение. Адвокат Гилмана сообщила, что ее доверитель оказался в больнице из-за ухудшения самочувствия.