Президент Путин помиловал осужденного в России американца Роберта Гилмана

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании американца Роберта Гилмана «по гуманитарным соображениям». В сопровождении матери и четырех врачей бывший морпех был отправлен в США на самолете Госдепартамента. Поговоривший с Reuters американский чиновник сказал, что Гилман самостоятельно передвигается и разговаривает, а его состояние оценивается как стабильное.

Под стражей Роберт Гилман находился с января 2022 года. Тогда его сняли с поезда Сухум—Москва за пьяный дебош, в полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой. По приговору суда ему назначили три с половиной года колонии за нападение на представителя власти. Однако в исправительном учреждении Гилман устроил несколько драк с сотрудниками УФСИН и следователем. В итоге против него возбудили четыре уголовных дела о дезорганизации деятельности исправительных учреждений и нападении на сотрудника правоохранительных органов и дали десять лет колонии строгого режима.

Подробности — в материале «Морпеха комиссовали из России в США».