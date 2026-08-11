Ozon арендовал в Подмосковье склады на 1,1–1,2 млрд рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ozon арендовал складские площади в Подмосковье в связи с ростом количества заказов: за второй квартал 2026 года этот показатель увеличился на 83%. Площади в логопарке «Инсити Радищево» будут использоваться как логистический хаб, а в «Никольское-2» разместят крупногабаритные товары, число онлайн-заказов которых выросло на четверть за первое полугодие 2026 года.

По состоянию на начало июля 2026 года, объем свободных складских площадей в Москве и Подмосковье составил 1 млн кв. м, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. Это связано со снижением деловой активности в складском сегменте, из-за чего объем сделок с логопарками в Москве и Подмосковье за январь—июнь 2026 года сократился на 48% год к году, до 110,7 тыс. кв. м.

Маркетплейсы продолжают точечную экспансию, открывая новые объекты для поддержания уровня сервиса и сроков поставок. В будущем рост электронной торговли и логистических операторов будет поддерживать спрос на логопарки, а дополнительную активность обеспечат иностранные, преимущественно китайские, компании, стремящиеся занять ниши ушедших западных компаний.