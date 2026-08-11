ПСБ стал совладельцем производителя электромобилей «Кама»
ПСБ приобрел 16,98% акций производителя электромобилей «Атом» АО «Кама» за 9 999 613 000 руб., сообщили в банке. Директор департамента инвестиционных и сложных финансовых сделок ПСБ Никита Душкин уточнил “Ъ”, что пакет выкуплен в рамках дополнительной эмиссии за денежные средства. Таким образом, весь бизнес «Камы» в рамках сделки мог оцениваться в 58,9 млрд руб.
О том, что «Кама» активно ищет инвесторов в свой проект, для чего выпустила новые акции, стало известно в 2024 году: подробности об этом “Ъ” обнаружил в решении Арбитражного суда Татарстана по иску миноритарного акционера «Камы» Сергея Васина, который оспаривал дополнительную эмиссию. Речь шла о размещении 547,9 тыс. акций по 36,5 тыс. руб. за штуку. В числе потенциальных покупателей бумаг назывались КамАЗ, структуры «Росатома», «Ренова», «Татнефть», РФПИ, Газпромбанк и т. д. Источник “Ъ” рассказывал, что из «Камы» приходили с предложением о покупке акций к разным участникам рынка.
Подробнее — в материале «Ъ» «Расщепление "Атома"»
Вхождение ПСБ в капитал АО «Кама» является стратегической инвестицией, направленной на стимулирование и развитие электромобильности на всех этапах производственной цепочки. Банк делает ставку на проект «Атом» и его ключевых стратегов, включая КамАЗ и «Росатом», с целью вывода проекта на IPO и дальнейшего развития в публичном статусе.
Проект «Атом» предусматривает выпуск электромобилей, разработанных АО «Кама». На первоначальной стадии в 2021 году инвесторами стали гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и Рубен Варданян, вложив по 360 млн руб. В 2023 году доля в «Каме» была приобретена структурой «Росатома» за 6,2 млрд руб., а мажоритарная доля в АО «Кама» принадлежит ООО «Восход» (37,5% у Сергея Когогина, 37,5% у ООО «Спектр», 25% до октября 2025 года принадлежало Рубену Варданяну, после чего перешло АО «Сигма»). В 2024 году, согласно судебным материалам, мажоритарная доля в «Каме» принадлежала ООО «Восход».
Разработка электромобиля «Атом» ведется с 2021 года, а первый прототип был представлен в мае 2023 года. Серийное производство «Атома» планировалось начать в 2025 году, но срок был сдвинут на год, и официальный запуск серийного производства на заводе «Москвич» несколько раз переносился. Компания «Кама» планирует передать заказчикам минимум 3 тыс. электромобилей до конца 2026 года, открытые предпродажи начались в апреле 2026 года по цене 3,98 млн руб. или 3,055 млн руб. с учетом госпрограммы льготного кредитования.