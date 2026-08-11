ПСБ стал совладельцем производителя электромобилей «Кама»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Вхождение ПСБ в капитал АО «Кама» является стратегической инвестицией, направленной на стимулирование и развитие электромобильности на всех этапах производственной цепочки. Банк делает ставку на проект «Атом» и его ключевых стратегов, включая КамАЗ и «Росатом», с целью вывода проекта на IPO и дальнейшего развития в публичном статусе.

Проект «Атом» предусматривает выпуск электромобилей, разработанных АО «Кама». На первоначальной стадии в 2021 году инвесторами стали гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и Рубен Варданян, вложив по 360 млн руб. В 2023 году доля в «Каме» была приобретена структурой «Росатома» за 6,2 млрд руб., а мажоритарная доля в АО «Кама» принадлежит ООО «Восход» (37,5% у Сергея Когогина, 37,5% у ООО «Спектр», 25% до октября 2025 года принадлежало Рубену Варданяну, после чего перешло АО «Сигма»). В 2024 году, согласно судебным материалам, мажоритарная доля в «Каме» принадлежала ООО «Восход».

Разработка электромобиля «Атом» ведется с 2021 года, а первый прототип был представлен в мае 2023 года. Серийное производство «Атома» планировалось начать в 2025 году, но срок был сдвинут на год, и официальный запуск серийного производства на заводе «Москвич» несколько раз переносился. Компания «Кама» планирует передать заказчикам минимум 3 тыс. электромобилей до конца 2026 года, открытые предпродажи начались в апреле 2026 года по цене 3,98 млн руб. или 3,055 млн руб. с учетом госпрограммы льготного кредитования.