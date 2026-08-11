Ozon арендовал суммарно 140 тыс. кв. м складов в Подмосковье
О том, что маркетплейс Ozon арендовал 60 тыс. кв. м складской недвижимости в логопарке «Инсити Радищево» на Ленинградском шоссе в Подмосковье и 80 тыс. кв. м площадей в складском комплексе «Никольское-2» в Дмитровском районе Подмосковья, сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости.
В пресс-службе Ozon подтвердили “Ъ” факт заключения арендных договоров. Площади в «Инсити Радищево» будут использоваться в качестве логистического хаба, уточняют в компании. Такой объем понадобился из-за роста количества заказов — за второй квартал 2026 года показатель вырос на 83%.
В то же время складские пространства в логопарке «Никольское-2» были арендованы для размещения крупногабаритных товаров, уточняют в пресс-службе Ozon. По собственным данным, число онлайн-заказов такой продукции за первое полугодие этого года увеличилось на четверть.
Подробнее — в материале «Маркетплейс разложился в Подмосковье».
Решение Ozon арендовать складские площади, а не приобретать их, может быть обусловлено необходимостью оперативно занять требуемые пространства и сохранить капитал.
По данным на начало июля 2026 года, в Москве и Подмосковье было свободно 1 млн кв. м складских площадей, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. Объем сделок с логопарками в этом регионе за январь-июнь 2026 года сократился на 48% год к году, до 110,7 тыс. кв. м.
Несмотря на общее снижение спроса на складские площади, маркетплейсы продолжают развивать свою инфраструктуру, открывая новые объекты. Ритейлеры увеличивают географию присутствия, чтобы поддерживать заданный уровень сервиса и сроки поставок в условиях растущего оборота.