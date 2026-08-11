Ozon арендовал суммарно 140 тыс. кв. м складов в Подмосковье

О том, что маркетплейс Ozon арендовал 60 тыс. кв. м складской недвижимости в логопарке «Инсити Радищево» на Ленинградском шоссе в Подмосковье и 80 тыс. кв. м площадей в складском комплексе «Никольское-2» в Дмитровском районе Подмосковья, сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости.

В пресс-службе Ozon подтвердили “Ъ” факт заключения арендных договоров. Площади в «Инсити Радищево» будут использоваться в качестве логистического хаба, уточняют в компании. Такой объем понадобился из-за роста количества заказов — за второй квартал 2026 года показатель вырос на 83%.

В то же время складские пространства в логопарке «Никольское-2» были арендованы для размещения крупногабаритных товаров, уточняют в пресс-службе Ozon. По собственным данным, число онлайн-заказов такой продукции за первое полугодие этого года увеличилось на четверть.

Подробнее — в материале «Маркетплейс разложился в Подмосковье».