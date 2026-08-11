Суд продлил арест участникам акции протеста у здания Роскомнадзора

Таганский районный суд Москвы продлил до 13 октября арест Михаилу Чуанову, Кириллу Кривяку и Григорию Шакирову. Их арестовали после акции протеста у офиса Роскомнадзора в феврале, когда ведомство объявило о блокировках мессенджера Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Арестованные обвиняются в преступлении по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В феврале их арестовали на 15 суток по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Первого марта их отправили в СИЗО по другому делу. По информации суда, мужчины повесили на вход в офис РКН велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства.

Инцидент произошел 12 февраля. По данным «Осторожно, новости», в акции участвовали члены незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова». В своих лозунгах они критиковали решение РКН замедлять Telegram. На здание они повесили табличку: «Даешь интернет без надзора — Россию без Роскомпозора». До этого в ведомстве подтвердили, что блокировка мессенджера продолжится, пока тот не станет следовать российским законам.

Подробности — в материале «Ъ» «Ни на Telegram жалости».