Швейцария ввела санкции против НИИ Минобороны России и топ-менеджера «Ростеха»

Швейцария добавила в список санкций против России девять человек и 45 организаций. В него попали 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко и другие. Это следует из документа государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Санкции также введены против бывшего президента «Объединенной судостроительной корпорации» Алексея Рахманова, бизнесмена Тахира Гараева, владельца компании по производству дронов «Рустакт» Павла Никитина и других. Кроме того, в список попали компании из Турции, ОАЭ, Либерии, Азербайджана и Гонконга, связанные с морскими перевозками. Из списка санкций исключили пять человек и шесть компаний. Меры вступают в силу 12 августа.

Евросоюз в последний раз расширял санкции против России 7 августа. В список добавили пять человек, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Среди них — директор «Красноярского машиностроительного завода» Александр Дюкарев, глава «Серпуховского завода "Металлист"» Рамиль Бадгутдинов и другие.