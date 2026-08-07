ЕС ввел санкции против глав «Красмаша» и «Металлиста»
Евросоюз (ЕС) пополнил санкционный список против России пятью физлицами, связанными с военно-промышленным комплексом страны. Это следует из заявления Совета ЕС.
Ограничения, в частности, коснулись Александра Дюкарева — гендиректора АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш»), где производят баллистические ракеты, в том числе комплекс РС-28 «Сармат».
Под санкции также попал Рамиль Бадгутдинов. Он возглавляет АО «Серпуховский завод "Металлист"», где производят прецизионные электромеханические компоненты, в частности, системы для российской баллистической ракеты «Искандер-М».
Кроме того, в списке указаны:
- директор «ИРЗ-Связи» Сергей Башков, компания которого специализируется на разработке и выпуске систем связи и навигационного оборудования;
- глава ООО «Аэромакс» (гражданские беспилотные проекты) Сергей Бессонов;
- гендиректор Научно-исследовательского института точных приборов Виктор Иванов.