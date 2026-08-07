Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

ЕС ввел санкции против глав «Красмаша» и «Металлиста»

Евросоюз (ЕС) пополнил санкционный список против России пятью физлицами, связанными с военно-промышленным комплексом страны. Это следует из заявления Совета ЕС.

Ограничения, в частности, коснулись Александра Дюкарева — гендиректора АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш»), где производят баллистические ракеты, в том числе комплекс РС-28 «Сармат».

Под санкции также попал Рамиль Бадгутдинов. Он возглавляет АО «Серпуховский завод "Металлист"», где производят прецизионные электромеханические компоненты, в частности, системы для российской баллистической ракеты «Искандер-М».

Кроме того, в списке указаны:

  • директор «ИРЗ-Связи» Сергей Башков, компания которого специализируется на разработке и выпуске систем связи и навигационного оборудования;
  • глава ООО «Аэромакс» (гражданские беспилотные проекты) Сергей Бессонов;
  • гендиректор Научно-исследовательского института точных приборов Виктор Иванов.
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд