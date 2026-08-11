Поставщика больниц Евгения Фридмана хотят заочно арестовать за махинации
В Тверской райсуд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте владельца группы компаний (ГК) «Феникс» Евгения Фридмана, стало известно «Ъ». Бизнесмена, получившего известность как основатель рынка медицинского аутсорсинга — сдачи в аренду государственным больницам машин скорой помощи, вместе с водителями обвиняют в особо крупном мошенничестве.
О заочном аресте 44-летнего уроженца Перми Евгения Фридмана ходатайствует ГСУ ГУ МВД по Московской области. Именно это подразделение возбудило в отношении бизнесмена уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По некоторым данным, расследование может быть связано с поставками ООО «Сомете», подконтрольным господину Фридману, различного медоборудования подмосковным медучреждениям. Отметим, что с 15 апреля 2026 года «Сомете», выступавшее поставщиком в 125 госконтрактах на сумму 2,77 млрд руб., находится в стадии банкротства.
Крупнейшим партнером ООО была дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области — 11 контрактов на 1,6 млрд руб. Также клиентами «Сомете» являлись несколько крупных подмосковных больниц.
Подробнее — в материале «Ъ» «Скорая судебная помощь»
В 2022 году Евгений Фридман стал совладельцем московского ООО «Поколение», занимающегося деятельностью спортивных объектов, и заявлял о поддержке женских боев ММА. При этом компания «Сомете», которая поставляла медицинское оборудование и упоминалась в связи с расследованием, по его словам, являлась спонсором и партнером Союза ММА России. ООО «Поколение», как и многие другие организации, связанные с Евгением Фридманом, было ликвидировано 22 января 2026 года.
Евгений Фридман начинал свой путь в коммерции в 18 лет с торговли сотовыми телефонами, а затем, в 2005 году, продал этот бизнес и занялся транспортными перевозками, основав в Перми маршрутное такси «Камский экспресс». Его группа компаний «Феникс» позже занималась транспортным аутсорсингом машин скорой помощи в ряде российских регионов под брендом «Новоскор».
К компаниям, связанным с Евгением Фридманом, ранее предъявлялись претензии со стороны ФАС и правоохранительных органов. Например, осенью 2011 года УМВД по Перми подозревало его в причинении имущественного ущерба, связанном с невыплатой зарплаты водителям через ООО «Перммедавтотранс», хотя дело было закрыто полицией без публичного объяснения причин.