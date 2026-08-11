Поставщика больниц Евгения Фридмана хотят заочно арестовать за махинации

В Тверской райсуд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте владельца группы компаний (ГК) «Феникс» Евгения Фридмана, стало известно «Ъ». Бизнесмена, получившего известность как основатель рынка медицинского аутсорсинга — сдачи в аренду государственным больницам машин скорой помощи, вместе с водителями обвиняют в особо крупном мошенничестве.

О заочном аресте 44-летнего уроженца Перми Евгения Фридмана ходатайствует ГСУ ГУ МВД по Московской области. Именно это подразделение возбудило в отношении бизнесмена уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По некоторым данным, расследование может быть связано с поставками ООО «Сомете», подконтрольным господину Фридману, различного медоборудования подмосковным медучреждениям. Отметим, что с 15 апреля 2026 года «Сомете», выступавшее поставщиком в 125 госконтрактах на сумму 2,77 млрд руб., находится в стадии банкротства.

Крупнейшим партнером ООО была дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области — 11 контрактов на 1,6 млрд руб. Также клиентами «Сомете» являлись несколько крупных подмосковных больниц.

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