Борьбу с борщевиком измерили миллиардами

С 2014 по 2026 год региональные власти потратили свыше 6 млрд руб. на борьбу с борщевиком Сосновского. Это следует из данных сайта госзакупок, которые изучил проект «Тендерскоп», предоставивший результаты “Ъ”. Исследователи проанализировали около 4,5 тыс. контрактов, размещенных в соответствии с федеральным законом о госзакупках на соответствующем портале. Расходы автономных и других учреждений на подобные закупки по 223-ФЗ не учитывались.

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Наибольшие траты на борьбу с борщевиком пришлись на 2023 (794,4 млн руб.), 2024 (935,5 млн руб.) и 2025 годы (998,7 млн руб.). Отмечается, что за неполный 2026 год регионы (в выборку попало около 40 проводивших закупки областей) уже потратили более 631 млн руб. на эти цели. При этом лидером по расходам выступает Московская область, за ней идут Москва и Ленинградская область (см. рисунок).

С 1 марта 2026 года вступил в силу федеральный закон, обязавший владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута уничтожать борщевик и другие чужеродные растения под угрозой штрафа до 700 тыс. руб. Суд также может изъять участок, если его владелец не предотвратил распространение таких растений. В феврале 2026 года Рослесхоз подготовил список инвазивных или чужеродных растений, подлежащих вырубке: помимо борщевика Сосновского в этот перечень вошел американский ясенелистный клен.

Александр Воронов