Американский клен приравняли к борщевику

Ясенелистный клен и борщевик Сосновского должны быть признаны вредными растениями для российских лесов и вырублены. Об этом говорится в проекте списка инвазивных или чужеродных растений, подготовленном Рослесхозом. Документ разработан в рамках вступающего 1 марта в силу федерального закона, который грозит владельцам участков штрафами до 700 тыс. руб. за попустительство борщевику и другим вредным растениям. Опрошенные “Ъ” эксперты называют ясенелистный клен реальной проблемой не только для лесов, но и для городов. В Москве сообщали о намерении вырубить этот вид клена за десять лет.

Проект приказа по утверждению перечня инвазивных или чужеродных растений, «способных нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам», опубликован Рослесхозом 4 февраля на regulation.gov.ru. Пока их всего два — ясенелистный (он же американский) клен и борщевик Сосновского.

В документе подчеркивается необходимость «принимать меры по выявлению, предупреждению распространения и их уничтожению для каждого лесного района».

Указано 43 таких района, например Северо-таежный район европейской части РФ и Южно-Уральский лесостепной район. Чужеродные растения зафиксированы примерно в трети из них.

Документ разработан во исполнение ФЗ-294, подписанного президентом Владимиром Путиным 31 июля 2025 года. Он обязывает владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута (может быть установлен на участках государственной или муниципальной собственности, например для строительства дорог и линий электропередачи) уничтожать борщевик и другие чужеродные растения. Невыполнение этих требований грозит физлицам штрафом от 20 тыс. до 50 тыс. руб., должностным лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., юрлицам — от 400 тыс. до 700 тыс. руб. Суд также может изъять участок, если владелец не предотвратил распространение таких растений. Закон вступает в силу с 1 марта текущего года.

Отметим, что регионы могут самостоятельно утверждать размеры штрафов и списки инвазивных растений. В ноябре 2025 года руководитель столичного департамента природопользования Юлия Урожаева представила Мосгордуме такой перечень. В нем упомянут ясенелистный клен, от которого госпожа Урожаева обещала избавить Москву в ближайшие десять лет. Вместе с ним будут уничтожать еще шесть видов растений (в том числе борщевик Сосновского), а также контролировать численность еще 25 видов (см. “Ъ” от 12 ноября 2025 года). Одним из последних регионов, где разработали перечень инвазивных растений, стала Башкирия: спикер местного парламента Константин Толкачев обещал узаконить его до конца февраля нынешнего года, а пока дал понять, что в список войдет тот же борщевик.

Заведующий дендрарием Ботанического сада МГУ Григорий Бойко назвал ясенелистный клен «единственным по-настоящему инвазивным» деревом, от которого следует избавляться не только в природных, но и в городских условиях.

Он представляет реальную проблему не только для Москвы и Подмосковья, но и для всей средней полосы России, подчеркивает директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм: «Этот инвазивный вид вытесняет абсолютно все аборигенные виды растений. Надо избавляться от него и использовать в озеленении городов наши среднерусские породы деревьев». Господин Ретеюм заверил “Ъ”, что научный совет по лесу РАН разделяет эту позицию. Господин Бойко ранее рекомендовал использовать для озеленения городов другие виды клена (например, татарский), а также ясень или вяз. «В любом случае основной упор надо делать на уходе за хорошими насаждениями, а в этом плане часто ничего толкового не делается»,— сетует эксперт.

Александр Воронов