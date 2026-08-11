Дефицит бюджета России за семь месяцев достиг 6,46 трлн рублей

Доходы федерального бюджета по итогам января—июля составили 22,1 трлн руб., расходы — 28,6 трлн руб., сообщил 11 августа Минфин. В результате накопленный за семь месяцев дефицит зафиксирован на уровне 6,5 трлн руб., или 2,8% ВВП. Это больше, чем было по итогам полугодия — 5,7 трлн, или 2,5% ВВП. Полученный показатель уже в 1,7 раза превышает прогнозируемый по итогам всего этого года план в 1,6% ВВП (3,8 трлн руб.)

Рост накопленного дефицита объяснятся тем, что в июле расходы вновь росли быстрее доходов. Произошло это после единственной пока в этом году июньской паузы в таком росте. Тогда месячный бюджет был закрыт с небольшим профицитом в 0,28 трлн руб.— при месячных расходах в 3,56 трлн руб. доходы составили 3,84 трлн руб. В июле же траты выросли до 4,21 трлн руб., а поступления снизились до 3,49 трлн руб. Месячный дефицит таким образом равен 0,72 трлн руб.

Подробнее — в материале «Дефицит отходил ненадолго».