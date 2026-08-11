Дефицит отходил ненадолго

Федеральный бюджет в июле после короткой июньской «профицитной передышки» вернулся к привычному в этом году месячному дефициту: при доходах в 3,49 трлн руб. расходы составили 4,21 трлн руб. Накопленный же за семь месяцев дефицит вырос до 2,8% ВВП с 2,5% по итогам января—июня. Причина увеличения показателя: хотя поступления на подорожавшей нефти и увеличенном НДС в целом растут относительно уровня прошлого года, траты бюджета увеличиваются быстрее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Антон Силуанов предупреждает, что по сравнению с планом дефицит бюжета-2026 несколько возрастет

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Министр финансов Антон Силуанов предупреждает, что по сравнению с планом дефицит бюжета-2026 несколько возрастет

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Доходы федерального бюджета по итогам января—июля составили 22,1 трлн руб., расходы — 28,6 трлн руб., сообщил 11 августа Минфин. В результате накопленный за семь месяцев дефицит зафиксирован на уровне 6,5 трлн руб., или 2,8% ВВП. Это больше, чем было по итогам полугодия — 5,7 трлн, или 2,5% ВВП. Полученный показатель уже в 1,7 раза превышает прогнозируемый по итогам всего этого года план в 1,6% ВВП (3,8 трлн руб.)

Рост накопленного дефицита объяснятся тем, что в июле расходы вновь росли быстрее доходов. Произошло это после единственной пока в этом году июньской паузы в таком росте. Тогда месячный бюджет был закрыт с небольшим профицитом в 0,28 трлн руб.— при месячных расходах в 3,56 трлн руб. доходы составили 3,84 трлн руб. В июле же траты выросли до 4,21 трлн руб., а поступления снизились до 3,49 трлн руб. Месячный дефицит таким образом равен 0,72 трлн руб.

При этом в целом по году доходная часть бюджета растет — по итогам семи месяцев относительно такого же периода 2025 года поступления увеличились на 8,8%.

Впрочем, пока в плюсе только ненефтегазовые доходы, которые подросли год к году на ощутимые 18,3%, составив 17,5 трлн руб. Больше половины этой суммы внес НДС (внутренний и при импорте), собираемый по новой, повышенной ставке,— 9,8 трлн руб., это на 24,9% больше, чем за такой же период прошлого года.

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Налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа все еще ниже прошлогодних, но ситуация с ними тоже улучшается. На выросшей в цене нефти Urals отставание от прошлогоднего графика сборов сократилось с 22,7% по итогам полугодия до 16,8% по результатам января—июля. Нефтегазовые доходы за этот период составили 4,6 трлн руб. (подробнее об этой части бюджета см. “Ъ” от 6 августа).

Что касается расходов бюджета, то они по-прежнему высоки, хотя темпы их наращивания несколько снизились: 28,6 трлн руб. за семь месяцев — это плюс 14,5% к такому же периоду 2025 года (по итогам полугодия было плюс 16,1%). Подробностей о направлениях трат нет: Минфин, напомним, не раскрывает структуру расходов при их текущем исполнении с мая 2022 года, ссылаясь на желание снизить риски введения новых санкций.

Несмотря на то что исполнение бюджета уже перешло «экватор» середины года, Минфин в своем новом релизе по-прежнему объясняет высокие расходы бюджета предоплатой — «оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов».

Такую тактику власти применяют уже четвертый год, но в 2026-м «сезон авансов», похоже, может растянуться едва ли не на весь год: ранее он продолжался лишь первые два-три месяца.

В этом году Минфин не стал выходить в Госдуму с законопроектом о традиционной весенне-летней правке действующего бюджета, проведя через парламент временную норму о праве правительства делать это самостоятельно. Результаты такой правки ведомство не раскрывает, представляя в релизе об исполнении бюджета за семь месяцев прежние годовые параметры. Между тем глава Минфина Антон Силуанов говорил, что дефицит несколько увеличится по сравнению с планом, а на едином портале бюджетной системы РФ при прежнем уровне годовых доходов в 40,3 трлн руб. показатель ожидаемых расходов недавно был увеличен сразу на 1 трлн — с 44,1 трлн до 45,1 трлн руб. На столько, соответственно, если судить по этим данным, должен вырасти и дефицит-2026 — с 3,8 трлн до 4,8 трлн руб.

Вадим Вислогузов