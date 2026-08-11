Гендиректор ПСМ рассказал в интервью «Ъ» о покупке нового завода под Петербургом
«Промышленные силовые машины» (ПСМ) покупают завод по производству трансформаторных подстанций и распределительных устройств в Ленинградской области, сообщил генеральный директор и владелец предприятия Андрей Медведев в интервью «Ъ».
Также господин Медведев рассказал о регистрации новой компании «ПСМ Atlas», которая будет специализироваться на энергоаудите площадки. Проект будет оценивать, подходит ли место под ЦОД, можно ли поставить на нем газовую генерацию.
«Мы сейчас со многими проектировщиками ЦОДов вместе обсуждаем концепты энергоузла, поскольку они не хотят брать на себя ответственность за строительство электростанции — это другой бизнес. Мы обсуждаем с техзаказчиком создание совместной компании, которой заказчик передаст в эксплуатацию энергоцентр после постройки»,— сказал владелец ПСМ.
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Инжиниринговая группа ПСМ была учреждена в 2005 году Андреем Медведевым вместе с Александром Сальниковым. Компания занимается комплектацией и производством электростанций для малой энергетики, имея три производственные площадки в Ярославской области общей площадью 25 тыс. кв. м.
По собственным данным ПСМ на август 2026 года, компания отгрузила 1,7 тыс. единиц насосных агрегатов, а мощность реализованных электростанций составила 2,2 тыс. МВт. В структуре компании функционируют инжиниринговый центр и ИТ-подразделение.
На производстве ПСМ «Красный Бор» налажено изготовление насосных станций и электротехнического оборудования. На площадке «ПСМ Мастер» осуществляется комплексная металлообработка, а «ПСМ Прайм» специализируется на крупноузловой сборке и электромонтаже дизельных и газовых электростанций высокой мощности.