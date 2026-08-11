Гендиректор ПСМ рассказал в интервью «Ъ» о покупке нового завода под Петербургом

«Промышленные силовые машины» (ПСМ) покупают завод по производству трансформаторных подстанций и распределительных устройств в Ленинградской области, сообщил генеральный директор и владелец предприятия Андрей Медведев в интервью «Ъ».

Также господин Медведев рассказал о регистрации новой компании «ПСМ Atlas», которая будет специализироваться на энергоаудите площадки. Проект будет оценивать, подходит ли место под ЦОД, можно ли поставить на нем газовую генерацию.

«Мы сейчас со многими проектировщиками ЦОДов вместе обсуждаем концепты энергоузла, поскольку они не хотят брать на себя ответственность за строительство электростанции — это другой бизнес. Мы обсуждаем с техзаказчиком создание совместной компании, которой заказчик передаст в эксплуатацию энергоцентр после постройки»,— сказал владелец ПСМ.

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