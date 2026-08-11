РНПК предложила новую концепцию перестрахования рисков терроризма и атак БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) является 100%-й дочерней компанией Банка России и крупнейшим игроком на рынке перестрахования, чья доля во взносах, принятых в перестрахование, превысила 68% по итогам первого квартала 2026 года. В сегменте страхования террористических актов и диверсий, её доля составляет 50–85%. РНПК была учреждена решением Банка России 29 июля 2016 года для защиты имущественных интересов страхователей в условиях международных санкций.

За последние годы страхование рисков терроризма, диверсий и атак БПЛА превратилось в отдельный сегмент рынка с высокой убыточностью. Так, в 2025–2026 годах СОГАЗ выплатил бизнесу около 10 млрд руб. из-за повреждения объектов после терактов и атак БПЛА, а выплаты РНПК за 2025 год по всему перестраховочному портфелю составили 71 млрд руб. — в 1,2 раза больше, чем за три предыдущих года. В первом квартале 2026 года убыточность страхования по рискам террористических атак выросла в 1,3–1,8 раза по сравнению с четвёртым кварталом 2025 года и в 2,5–3,5 раза по сравнению с первым кварталом 2025 года.

На фоне возросших убытков РНПК последовательно ужесточает условия для страховщиков и страхователей, например, рекомендовала страховым компаниям поднять тарифы в сегменте страхования рисков терроризма и диверсий ещё в начале 2025 года. В июле 2026 года РНПК обсуждала с участниками рынка сокращение сроков действия договора перестрахования без возможности его продления после страхового случая, что создаёт практические сложности при расчете резервов и выполнении требований ЦБ. В результате, компания планирует покинуть Российский антитеррористический страховой пул, где она является крупнейшим участником по объему принимаемой ответственности.