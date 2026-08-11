Пловец Корнев стал чемпионом Европы на дистанции 50 метров баттерфляем

Российский пловец Егор Корнев взял золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он стал победителем финального заплыва на дистанции 50 м баттерфляем.

22-летний Корнев преодолел дистанцию за 22,52 секунды. Вторым финишировал французский спортсмен Максим Груссе (22,54 секунды), третьим — пловец из Белоруссии Григорий Пекарский (22,68). Накануне Егор Корнев в полуфинале установил рекорд чемпионатов Европы (22,36).

Чемпионат Европы проходит в Париже. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. На их счету 16 медалей на чемпионате — 7 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград.