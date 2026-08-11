Пловец Корнев стал чемпионом Европы на дистанции 50 метров баттерфляем
Российский пловец Егор Корнев взял золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он стал победителем финального заплыва на дистанции 50 м баттерфляем.
22-летний Корнев преодолел дистанцию за 22,52 секунды. Вторым финишировал французский спортсмен Максим Груссе (22,54 секунды), третьим — пловец из Белоруссии Григорий Пекарский (22,68). Накануне Егор Корнев в полуфинале установил рекорд чемпионатов Европы (22,36).
Чемпионат Европы проходит в Париже. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. На их счету 16 медалей на чемпионате — 7 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград.
За день до победы на Чемпионате Европы по водным видам спорта Егор Корнев установил рекорд чемпионатов Европы на дистанции 50 метров баттерфляем, показав результат 22,36 секунды в полуфинальном заплыве 10 августа 2026 года. Предыдущий рекорд принадлежал украинцу Андрею Говорову, который в 2018 году преодолел эту дистанцию за 22,48 секунды. Российские пловчихи Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова 10 августа 2026 года завоевали бронзовую медаль в эстафете 4х200 метров на том же Чемпионате Европы, который проходит в Париже и завершится 16 августа.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, хотя Европейская федерация плавания (European Aquatics) допускает возможность участия россиян под своим флагом и гимном, если страны-хозяйки соревнований одобрят такое решение. Например, Франция, где проходит текущий чемпионат, запретила спортсменам выступать с российской символикой. Ранее, 6 августа 2026 года, Руслан Терновой также завоевал золото для России на Чемпионате Европы по водным видам спорта, став первым в прыжках в воду с 10-метровой вышки.