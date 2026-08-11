Суд решил, что иск иностранной компании к российскому страховщику рассмотрят в РФ

Составлено ИИ-Ассистентъ

В обзоре Верховного суда РФ от 18 июня 2026 года уточняются правила применения «закона Лугового», касающиеся переноса судебных тяжб с иностранцами в Россию и запрета им судиться с россиянами за рубежом. Если за таким запретом обращается находящееся под санкциями лицо, его заявление должно быть рассмотрено госсудом РФ, даже если есть арбитражная оговорка в контракте.

Закон Лугового (статьи 248.1 и 248.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ) был введен в июне 2020 года, чтобы позволить российским компаниям обращаться с иском к иностранной компании в российский арбитражный суд, в том числе с заявлением о запрете инициирования или продолжения разбирательства в иностранном суде. В декабре 2021 года Верховный суд РФ в рамках спора «Уралтрансмаша» с польской PESA Bydgoszcz признал, что факт введения санкций уже негативно сказывается на репутации и мешает беспристрастному рассмотрению спора иностранным судом, тем самым расширив возможности применения закона.

В марте 2026 года Арбитражный суд Курской области отклонил иск Вадима Алексеенко к Норвегии о компенсации ущерба из-за запрета въезда в страну и банкротства норвежской компании, принадлежащей истцу. Суд подтвердил юрисдикционный иммунитет другого государства и не увидел связи между действиями Норвегии и убытками истца, при этом ссылки на санкции и «закон Лугового» не помогли.