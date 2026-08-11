Да здравствует самый российский суд

Апелляционный суд нашел основания для рассмотрения в России иска иностранной компании к российскому страховщику. Ранее первая инстанция сочла, что по условиям страхового полиса спор должен рассматриваться в Норвегии, с чем российский ответчик согласился. Однако апелляция решила, что норвежские санкции могут сделать разбирательство чрезмерно обременительным для сторон, и применила «закон Лугового». Интересно, что рассмотреть спор в суде РФ просил иностранный истец, который и добился такого решения апелляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В июле Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отправил на новое рассмотрение иск Seadar Ship Management S.A. (Маршалловы Острова) к АО «Объединенная страховая компания». Seadar была страхователем судна Ocean Fleet, на АО приходилось 10% страхового покрытия. В марте 2026 года иностранная компания обратилась в Арбитражный суд Самарской области за взысканием со страховщика $235,7 тыс. в российской юрисдикции.

Главным вопросом стала подсудность спора. Seadar настаивала, что пророгационное соглашение (об изменении территориальной или судебной подсудности – “Ъ”) фактически не было заключено: в ковер-ноте (фиксировала основные условия страхового покрытия до оформления полиса) содержалась оговорка о рассмотрении споров английскими судами, а в страховом полисе указывались компетентные суды Норвегии.

По мнению истца, наличие двух разных оговорок не позволяет определить конкретный суд, к тому же у российского ответчика могут возникнуть сложности с защитой интересов в Норвегии.

Суд первой инстанции с этим не согласился. Он счел, что Seadar не доказала связь ковер-ноты с отношениями, из которых возник иск: в полисе и ковер-ноте нет ссылок друг на друга, ковер-нота не содержит перечня застрахованного имущества и не подписана страхователем. Определяющим суд признал условие полиса о передаче споров компетентным судам Норвегии.

1053 спора с участием иностранных лиц не из стран СНГ рассмотрели арбитражные суды РФ за первую половину 2025 года.

Проверив, позволяют ли нормы статей 248.1 и 248.2 Арбитражного кодекса РФ (АПК), известные как «закон Лугового», отступить от иностранной подсудности, суд пришел к отрицательному выводу. Seadar является резидентом Маршалловых Островов, не находится под антироссийскими санкциями и не доказала непреодолимые препятствия для доступа к правосудию в Норвегии, резюмировал суд, оставив в мае иск без рассмотрения.

Не надо нам рисков норвежских

Seadar обжаловала отказ в апелляции, которая в июле сочла такой подход ошибочным. Апелляционный суд напомнил, что «закон Лугового» принимался для обеспечения прав российских лиц на судебную защиту в случаях, «когда восстановление нарушенных прав в иностранной юрисдикции» невозможно или «в значительной мере затруднительно».

Довод Объединенной страховой компании о наличии у нее возможности нанять иностранных юридических консультантов апелляция отклонила. Более того, суд подчеркнул, что позиция российского ответчика о принятии на себя всех рисков разрешения спора в Норвегии «не может быть принята во внимание» в связи с необходимостью обеспечить «реализацию права на судебную защиту в объективно сложившейся международной ситуации».

Отдельного внимания заслуживает процессуальный статус компании. Дело в том, что обычно именно российский истец просит о переносе своего спора с иностранным контрагентом в РФ. Здесь же российское юрлицо выступало ответчиком по делу, а просьба исходила от иностранного истца. Но, по мнению апелляции, это не исключает применения ст. 248.1 АПК об исключительной подсудности спора судам РФ: влияние норвежских санкций на исполнение пророгационного соглашения бесспорно, а ограничения могут сделать процесс в Норвегии обременительным для обеих сторон. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

“Ъ” направил запросы истцу и ответчику.

Цель не оправдывает место

По словам опрошенных “Ъ” юристов, главная особенность спора — решение апелляции применить «закон Лугового», хотя российский страховщик на него не ссылался. По словам управляющего партнера АБ «Гребельский и партнеры» Александра Гребельского, применение ст. 248.1 не зависит от процессуального статуса российской компании (истец или ответчик), ее изначальная цель — защитить лиц, для которых затруднен доступ к правосудию за рубежом из-за санкций.

Встречались случаи, когда российские лица вели себя недобросовестно, рассказывает ведущий юрист АБ КИАП Анастасия Рябова: «Например, российская компания знает о зарубежном процессе, не участвует в нем, а затем при попытке исполнить против нее решение в России начинает ссылаться на политику и санкции». Хотя ст. 248.1 АПК запрещает это делать, если российская компания не возражала против иностранного разбирательства или сама его инициировала, но некоторые все равно так поступают, из-за чего зарубежные контрагенты, видимо, превентивно пытаются перенести процесс в суд РФ, говорит госпожа Рябова.

Впрочем, если на ст. 248.1 для переноса спора в суд РФ ссылается иностранец, а российское лицо возражает, это противоречит цели нормы, считает Анастасия Рябова: получается некая «принудительная» защита компании, которая хочет судиться на согласованной зарубежной площадке.

По ее мнению, презумпция ограничений в доступе к правосудию не должна применяться, если российское лицо их отрицает. Господин Гребельский согласен, что российская компания может подтвердить доступность разбирательства за рубежом, если представит убедительные доказательства, но тут этого сделано не было. С учетом выводов апелляции о влиянии санкций и недоказанности доступа к процессу в Норвегии иск Seadar, скорее всего, рассмотрят в РФ, полагает юрист.

Варвара Кеня