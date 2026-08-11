72-летний депутат стал самым возрастным участником матча Кубка РФ по футболу

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников стал самым возрастным игроком матча Кубка России по футболу. Он вышел в качестве капитана в стартовом составе петербургского «Динамо» на игру против медиафутбольного клуба «ФК 10» .

Команды играют во втором раунде «пути регионов» Кубка России. Господин Барышников побил рекорд, установленный бывшим председателем правления петербургского «Зенита» Александром Медведевым. Тот в сентябре 2025 года сыграл в матче за клуб «Амкал» против белгородского «Салюта» в возрасте 70 лет.

Команда-победитель матча между петербургским «Динамо» и «ФК 10» сыграет в следующем раунде Кубка России против победителя матча вологодского «Динамо» и «Твери». Их игра пройдет 13 августа.