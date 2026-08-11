FONBET стал партнером Всероссийской федерации волейбола

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) и FONBET объявили о заключении соглашения, в рамках которого букмекерская компания выступит партнером ключевых мероприятий, проводимых под эгидой организации.

В грядущем сезоне соглашение распространится на Кубок Легенд, Суперкубок России, Финал шести Кубка России среди мужских команд и Финал Кубка России по пляжному волейболу. Кроме того, букмекер получит статус генерального спонсора трансляций указанных турниров на телеканале «Волейбол».

«Рады вновь работать плечом к плечу с букмекерской компанией, которая оказывает значительную поддержку российскому спорту, — сказал президент ВФВ Станислав Шевченко. — Совместно с компанией FONBET мы планируем реализовать целый ряд важных проектов. Хочу выразить искреннюю благодарность компании FONBET за последовательную поддержку отечественного спорта и ответственное отношение к его будущему. Такое партнерство позволяет реализовывать значимые проекты и открывает новые возможности для укрепления позиций волейбола в России».

Прокомментировал начало сотрудничества и генеральный директор FONBET Александр Парамонов. «Мы рады заключить соглашение о сотрудничестве со Всероссийской федерацией волейбола. Наша компания уже не в первый раз поддерживает федерацию: ранее в 2024 году мы выступили официальным партнером ВФВ в рамках проведения Кубка Первого канала. Сейчас наше сотрудничество станет более масштабным. Хочу поблагодарить коллег за оказанное доверие и надеюсь на плодотворную совместную работу, которая позволит реализовать много интересных и полезных проектов на благо развития российского волейбола», — отметил он.

Новый волейбольный сезон стартует осенью. Кубок России как у мужчин, так и у женщин начнется в сентябре. Решающие матчи будут сыграны в январе 2027 года. Чемпионаты страны пройдут с октября по май.

Арнольд Кабанов