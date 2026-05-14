Краны накренились

Рынок российской дорожно-строительной техники (ДСТ) продолжает стремительно падать. Причины прежние: высокая ключевая ставка и низкий спрос на технику в жилищном и дорожном секторах. Часть участников отрасли оценивают ситуацию критически, отмечая, что такими темпами «рынок может быть подарен зарубежным игрокам». Другие уверены, что в сегменте ДСТ происходит коррекция и возврат к равновесию после аномального спроса 2022–2023 годов.

Продажи новой российской дорожно-строительной техники на внутреннем рынке в первом квартале сократились год к году на 51,3%, до 5,8 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% всей российской ДСТ). Собеседники “Ъ” объясняют резкую динамику высокой ключевой ставкой, которая фактически сделала коммерческие кредиты и лизинг недоступными. «Покупатели ДСТ во многом свернули планы по обновлению парка и делают ставку на ремонт имеющихся машин, часть из которых уже отработала свой ресурс»,— отмечает источник “Ъ”. Партнер Kept, руководитель направления по оказанию услуг компаниям в сфере инфраструктуры и строительства Алексей Медников подтверждает: тренд идет в сторону работы с существующей техникой «до максимального износа».

Ситуацию усугубляет слабый спрос в жилищном и дорожном строительстве, добавляет директор автомобильной практики «ТеДо» Виктория Синичкина. Ей вторит партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский: за три месяца в эксплуатацию было введено 22,96 млн кв. м жилья (включая новостройки и частные дома), что на 28,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Отгрузки российской дорожно-строительной техники на внутренний рынок в первом квартале 2026 года Выйти из полноэкранного режима Вид техники Объем поставок (шт.) Изменение год к году (%) Экскаваторы-погрузчики 95 18,8 Фронтальные погрузчики 99 65 Краны-трубоукладчики 0 — Катки 12 –20 Автогрейдеры 31 –3,1 Мини-погрузчики 55 –70,1 Экскаваторы 9 –80,4 Гусеничные бульдозеры 29 –81,2 Открыть в новом окне Источник: «Росспецмаш».

По оценке господина Бабанского, продажи импортной техники также демонстрируют негативную динамику, но падение менее резкое, чем у российской ДСТ. «Это связано прежде всего с укреплением рубля, что делает импортную технику относительно более доступной для покупателей»,— поясняет эксперт. Дополнительно спрос в импортном сегменте сдерживает рост цен — как следствие индексации утильсбора на спецтехнику с января на 15%, напоминают собеседники “Ъ”.

Помимо высокой ставки и низкого спроса в жилищном и дорожном секторах на рынок давят значительные стоки у дилеров и лизинговых компаний. Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что склады затоварены и у производителей: продукция реализуется с большим дисконтом, зачастую практически по себестоимости. «Текущий кризис может отбросить российские заводы на годы назад и подарить весь рынок иностранным игрокам,— считает собеседник “Ъ” в отрасли.— Зарубежные компании за счет масштаба производства и реализации способны долгое время продавать свою продукцию в России себе в убыток». Впрочем, гендиректор группы компаний UMG Константин Николаев оценивает динамику в сегменте ДСТ более сдержанно, называя ее рыночной коррекцией или возвратом к равновесию после аномального спроса 2022–2023 годов, не обусловленного рыночной потребностью.

По данным «Росспецмаша», в первом квартале отгрузки сократились по большинству основных видов ДСТ: гусеничных бульдозеров — на 81,2%, экскаваторов — на 80,4%, мини-погрузчиков — на 70,1%, катков — на 20%, автогрейдеров — на 3,1%. Рост продемонстрировали фронтальные погрузчики — на 65% и экскаваторы-погрузчики — на 18,8%.

Предпосылки к восстановлению спроса во втором квартале ограничены, считает Дмитрий Бабанский: ключевые факторы, сдерживающие рост, сохраняются. Госпожа Синичкина соглашается, что заметного восстановления спроса пока сложно ожидать без увеличения целевых мер поддержки и запуска крупных инфраструктурных проектов. Константин Николаев прогнозирует сохранение динамики, сопоставимой с началом года: рынок продолжает находиться под давлением распродажи складских запасов. По итогам 2026 года, по оценке топ-менеджера, объем рынка ДСТ в России составит порядка 14–16 тыс. единиц, что соответствует спросу 2015–2020 годов — той емкости рынка, которая существовала до периода перенасыщения. «По сути, мы возвращаемся к сбалансированному спросу, где закупки определяются реальной потребностью строительного сектора»,— считает он.

Наталия Мирошниченко