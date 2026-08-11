Россия и Китай обсудили перспективу дальнейшего упрощения взаимных поездок

Россия и Китай обсудили в Пекине перспективу дальнейшего упрощения взаимных поездок, защиту прав своих граждан и работу заграничных учреждений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия на консульском направлении. Договорились продолжить практику регулярных двусторонних встреч»,— указано в сообщении министерства.

Президент России Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до 2027 года. Они смогут пребывать на территории страны до 30 дней. Российские туристы также могут посещать Китай без виз на тот же период.