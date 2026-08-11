Турция завершает 40-летний конфликт с Рабочей партией Курдистана
Парламент Турции принял закон «О национальной солидарности и укреплении общественного единства», который власти назвали «юридическим фундаментом» для «Турции без терроризма». Закон предусматривает приостановку преследований и отсрочку наказаний для части членов Pабочей партии Курдистана (РПК) после того, как они полностью сложат оружие и заявят о прекращении деятельности. Этот шаг к примирению Анкары с курдами вполне может принести политические очки президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как рассказал “Ъ” источник в турецком парламенте, в преддверии принятия законопроекта в стране проводили соцопросы, которые показали, что 65–70% респондентов выступают за нормализацию отношений с курдами из РПК.
Подробности — в материале «Анкара вышла на мировую с курдами».
В феврале 2025 года основатель Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненный срок, призвал соратников распустить партию и завершить вооруженный конфликт с турецкими властями, после чего в мае того же года съезд РПК принял решение о ее самороспуске. В октябре 2024 года союзник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер националистов из Партии националистического движения Девлет Бахчели, предложил, чтобы лидер курдов Абдулла Оджалан выступил в парламенте и заявил о «конце терроризма и ликвидации своей организации», после чего он мог бы получить свободу. В то время как турецкие националисты традиционно выступали против примирения с курдами, этот призыв был неожиданным. Власти Турции инициировали процесс урегулирования конфликта с РПК, стремясь убедить Абдуллу Оджалана призвать соратников сложить оружие. Ожидалось, что в обмен на это лидеру курдских повстанцев и другим курдским лидерам будет предоставлена амнистия.
Законопроект, предусматривающий приостановку преследований и отсрочку наказаний для членов РПК, поддержали 468 из 600 депутатов Великого национального собрания Турции. Решение поддержали правящая коалиция и значительная часть оппозиции. Против проголосовали 88 депутатов, еще 6 воздержались. Спикер парламента Нуман Куртулмуш назвал принятие закона «историческим достижением». Единственной группой, официально отклонившей законопроект, стала «Хорошая партия», чей председатель Мюсават Дервишоглу посчитал, что закон «предоставит привилегии членам РПК».
Закон не считается амнистией, поскольку не подразумевает прекращения уголовной ответственности, а вводит отсрочку судебного преследования, следствия или исполнения приговоров на срок от пяти до десяти лет. Исключения сделаны для тех, кого приговорили к пожизненному сроку до 1 июня 2005 года, включая лидера РПК Абдуллу Оджалана, а также для осужденных за умышленные убийства. Реализация закона будет контролироваться Высшим советом во главе с вице-президентом.