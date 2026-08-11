Турция завершает 40-летний конфликт с Рабочей партией Курдистана

Парламент Турции принял закон «О национальной солидарности и укреплении общественного единства», который власти назвали «юридическим фундаментом» для «Турции без терроризма». Закон предусматривает приостановку преследований и отсрочку наказаний для части членов Pабочей партии Курдистана (РПК) после того, как они полностью сложат оружие и заявят о прекращении деятельности. Этот шаг к примирению Анкары с курдами вполне может принести политические очки президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как рассказал “Ъ” источник в турецком парламенте, в преддверии принятия законопроекта в стране проводили соцопросы, которые показали, что 65–70% респондентов выступают за нормализацию отношений с курдами из РПК.

Подробности — в материале «Анкара вышла на мировую с курдами».