Анкара вышла на мировую с курдами

Парламент Турции в ночь на 11 августа принял закон «О национальной солидарности и укреплении общественного единства», который власти назвали «юридическим фундаментом» для «Турции без терроризма». Закон предусматривает приостановку преследований и отсрочку наказаний для части членов Pабочей партии Курдистана (РПК) после того, как они полностью сложат оружие и заявят о прекращении деятельности. Этот шаг к примирению с курдами вполне может принести политические очки президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Hussein Malla / AP Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Hussein Malla / AP

За принятие документа, состоящего из 12 статей, проголосовали 468 депутатов Великого национального собрания Турции, против — 88, еще 6 воздержались. Для парламента страны это стало редким случаем единения правящей коалиции и значительной части оппозиции. Спикер парламента Нуман Куртулмуш, в частности, назвал принятие закона «историческим достижением», заявив, что Турция продемонстрировала свою способность решать даже самые сложные вопросы путем политического консенсуса.

Среди тех, кто поддержал инициативу, оказался и лидер недавно сформированной «Новой партии» Озгюр Озель. «Мы не будем препятствовать миру»,— заявил он в парламенте. Единственной группой, официально отклонившей законопроект, стала «Хорошая партия». Ее председатель Мюсават Дервишоглу посчитал, что закон «предоставит привилегии членам РПК», которые более 40 лет вели партизанскую борьбу против Турции.

В свою очередь, заместитель председателя Партии националистического движения (ПНД), входящей в правящую коалицию с Партией справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Фети Йылдыз отверг утверждения о том, что закон равносилен амнистии. Он заявил, что эта инициатива не отменяет обвинительные приговоры, не меняет правовой характер правонарушений и не снимает уголовную ответственность.

С юридической точки зрения этот закон действительно не считается амнистией — он не подразумевает прекращения уголовной ответственности, а вводит отсрочку судебного преследования, следствия или же исполнения уже вынесенных приговоров на срок от пяти до десяти лет.

Срок давности на время отсрочки приостанавливается. Но если правонарушители не совершат новых противоправных действий, дела могут впоследствии закрыть.

Исключения сделали для тех, кого приговорили к пожизненному сроку до 1 июня 2005 года, включая лидера РПК Абдуллу Оджалана, а также людей, осужденных за умышленные убийства. Этот пункт стал одним из самых обсуждаемых во время подготовки документа.

Пока закон не вступил в полную силу. Вначале Совет национальной безопасности должен в течение нескольких месяцев провести проверку, действительно ли РПК и связанные с ней структуры прекратили существование и сдали оружие под контролем государства. Только после этого закон опубликуют в правительственном вестнике Resmi Gazete.

И уже тогда подпадающие под приостановку преследований и отсрочку наказаний члены РПК могут в течение шести месяцев подать соответствующее прошение. Контролировать реализацию закона будет Высший совет во главе с вице-президентом. В него также войдут главы Минюста, МИДа, МВД, Национальной обороны, разведки, генсек администрации президента и представители Наблюдательной комиссии в парламенте, состоящей из 17 депутатов. Совет получит право через два-три года запрашивать у судов полное снятие ограничений в правах амнистированных.

При этом в п. 12 законопроекта подчеркивается, что «полномочия по исполнению закона возлагаются на президента Турции».

Нынешняя инициатива стала очередным шагом в мирном урегулировании курдского вопроса.

Считается, что начало ему положил в октябре 2024 года союзник президента Эрдогана — лидер националистов из ПНД Девлет Бахчели. Он подошел к парламентариям от прокурдской Партии народного равенства и демократии и пожал им руки. После этого он предложил, чтобы лидер курдов Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненный срок в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море у берегов Стамбула, выступил в парламенте и заявил о «конце терроризма и ликвидации своей организации» — после чего он может получить свободу.

Учитывая, что турецкие националисты традиционно выступали против примирения с курдами, этот призыв прозвучал особенно неожиданно.

Между тем в феврале 2025 года Оджалан действительно призвал соратников прекратить вооруженную борьбу против турецкого государства и сложить оружие. Он утверждал, что «этап вооруженной борьбы завершился и это не потеря, а историческое приобретение», поскольку сторонам «необходимо переходить к решению проблем мирным и демократическим путем».

Через три месяца на съезде РПК объявила о самороспуске и приступила к разоружению. После этого в горах на северо-востоке Ирака, неподалеку от города Сулеймания, где на протяжении последнего десятилетия скрывалось большинство представителей РПК, прошла церемония сдачи оружия, некоторую часть из которого публично уничтожили, как настаивала Анкара.

Как рассказал “Ъ” источник в турецком парламенте, в преддверии принятия законопроекта в стране проводили соцопросы, которые показали, что 65–70% респондентов выступают за нормализацию отношений с курдами из РПК.

«Принятие этой инициативы активно продвигала Партия справедливости и развития Эрдогана, стремясь показать, что власти могут решить самую серьезную проблему в Турции, что им можно доверять. В течение десяти дней, пока шло обсуждение в парламенте, все газеты наперебой писали о том, что будет принято "историческое решение", об этом говорили по всем новостным каналам. А то, что две трети парламентариев, включая оппозицию, проголосовали за этот законопроект, показало, насколько позитивно воспринимает эту инициативу политическая система страны»,— подчеркнул собеседник.

Он также добавил, что это позволит президенту Реджепу Тайипу Эрдогану записать себе в актив урегулирование самого тяжелого внутреннего вопроса, а также заручиться поддержкой прокурдской партии для возможного выдвижения на новый срок в 2028 году.

Ксения Жарова