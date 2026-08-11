Во французском Арле проходит ежегодный фестиваль фотографии «Встречи в Арле»

В нынешнем году организаторы фестиваля фотографии «Встречи в Арле» выбрали для него слоган «Перечитывая миры». Многие экспозиции сгруппированы по «кластерам» (один из которых, например, расположен в здании бывшей больницы, где когда-то лечили Ван Гога), но немало выставок рассыпано по Арлю одиночками, так что все увидеть вряд ли возможно даже за целый день.

Гуляя по фестивалю, понимаешь, что под глаголом «перечитать» кураторы «Встреч в Арле» подразумевают, например, «перерисовать» карту мира. Или хотя бы переосмыслить привычную политическую географию. Вот Африка на новой карте мира из далекой периферии становится актуальным пространством, живущим не только памятью и ритуалами, но и процессами, определяющими состояние мира.

«Перечитывание» можно понимать и как расширение границ наблюдения — например, перенося фокус внимания фотокамеры на животный мир. Выставка «Животное как модель» отправляет в путешествие через все два века существования фотографии. По изображениям можно определить несколько типов взгляда человека на фауну, самый, наверное, понятный и доступный из которых эмоциональный, умиленный взгляд на домашних питомцев.

Подробнее о выставке читайте в материале «Судьба-читальня».