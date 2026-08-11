Судьба-читальня

Во французском Арле проходит ежегодный фестиваль фотографии «Встречи в Арле» — один из самых значительных форумов фотохудожников в мире. В нынешнем году организаторы выбрали для него слоган «Перечитывая миры». Эсфирь Штейнбок пришла к выводу, что тему фестиваля не следует понимать буквально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поль Коджо, 1973 год

Фото: Paul Kodjo / Les Rencontres d'Arles Поль Коджо, 1973 год

Фото: Paul Kodjo / Les Rencontres d'Arles

Многие экспозиции сгруппированы по «кластерам» (один из которых, например, расположен в здании бывшей больницы, где когда-то лечили Ван Гога), но немало выставок рассыпано по Арлю одиночками, так что все увидеть вряд ли возможно даже за целый день. И, гуляя по фестивалю, понимаешь, что под глаголом «перечитать» кураторы «Встреч в Арле» подразумевают, например, «перерисовать» карту мира. Или хотя бы переосмыслить привычную политическую географию.

Вот Африка на новой карте мира из далекой периферии становится актуальным пространством, живущим не только памятью и ритуалами, но и процессами, определяющими состояние мира. В экспозиции «Гана! Мечты о независимости» занятной кажется рефлексия фотоискусства о собственной значимости — впечатляющий визуальный архив представляет, как фото помогало деколонизации страны, показывая ее природу и повседневную жизнь остальному миру. В рамках той же «африканской страницы» первой крупной выставки во Франции удостоился фотограф из Кот-д’Ивуара Поль Коджо — столица его страны Абиджан на его снимках полувековой давности смотрится как увлекательное кино, разложенное на кадры-микросюжеты.

От мало кому знакомого Абиджана в Арле переброшен мостик к городам, которые всегда вдохновляли художников,— Парижу и Нью-Йорку.

Франко-американский фотограф Мартин Баррат много лет снимала жизнь маргинальных сообществ этих городов, причем, как понятно из ее работ, не просто по-журналистски наблюдая, скажем, за Гарлемом, но по-настоящему проникая в этот мир, оставленный успешным обществом в сторону, и стараясь стать его органичной частью. Выставку «Душа города» буквально распирает от социальной энергии и эмоций, смешивающихся на городских улицах.

Еще одно легендарное имя, громко звучащее на нынешних «Встречах в Арле»,— Уильям Кляйн. К его столетию фестиваль устроил ретроспективу этого американского фотографа и кинорежиссера, большую часть жизни проведшего в Париже. Но выставка «Дорога в небеса» в музее «Арлатен» сделана с заметным акцентом: ее посвятили прежде всего политической и критической стороне творчества Кляйна — его сатирический взгляд на американскую культуру импонирует многим французам. Впрочем, и у них много своих «скелетов в шкафу» — взять хотя бы колониальную историю Алжира. На выставке франко-алжирской художницы Катии Камели о коллективной алжирской памяти рассказано средствами не только фото, но вообще современного искусства: это скорее архивная инсталляция, нежели обычная экспозиция.

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«Перечитывание» можно понимать и как расширение границ наблюдения — например, перенося фокус внимания фотокамеры на животный мир. Выставка «Животное как модель» отправляет в путешествие через все два века существования фотографии. По изображениям можно определить несколько типов взгляда человека на фауну, самый, наверное, понятный и доступный из которых эмоциональный, умиленный взгляд на домашних питомцев. Но бывает и отстраненный, эстетический взгляд, вдохновляющий на исследования форм, цвета и способов движения. Фотоискусство здесь идет рука об руку с наукой, помогая сравнивать и классифицировать животных.

Ну и никуда не деться, особенно сейчас, от воспитательно-этического направления — своими свидетельствами фотографы протестуют против насилия над «братьями меньшими».

Перечитать — это еще и понять глубже. Одна из выставок, развернутая в зале центра современного искусства LUMA, посвящена великой Захе Хадид, но не как архитектору, а как художнику. Впрочем, как отделить одно от другого, неизвестно. Многие и не ведают, что в начале карьеры, когда ее проекты оставались на бумаге, она создавала живописные композиции, рисунки, коллажи. Это вполне самостоятельные произведения: будущая мировая звезда архитектуры исследует пространство, его движение и геометрию. Меня сразу потянуло к одной из работ в первом зале — и точно: написано, что это впечатление от русского авангарда. Супрематизм, кажется, и вправду на Хадид сильно повлиял, чего по ее безошибочно узнаваемым зданиям и не скажешь. Но распознавать в этих картинах и рисунках будущие архитектурные формы Хадид чрезвычайно полезно: все откликается во всем. И вынесенная в название выставки цитата из Хадид «Мне кажется, эксперимент должен быть бесконечным…» на фестивале из банальности вновь становится мудростью.