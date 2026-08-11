Андраш Бака избран новым президентом Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал следующий шаг на пути к демонтажу прежней политической системы. Он довольно быстро разобрался с неугодным ему президентом Тамашем Шуйоком, сторонником бывшего премьер-министра Виктора Орбана, которого регулярно называл «марионеткой». Мадьяр не раз призывал Шуйока добровольно покинуть пост, а столкнувшись с отказом, задействовал партийный ресурс. В итоге парламентская фракция «Тисы» добилась принятия поправки к конституции, предусматривающей досрочное прекращение полномочий президента. Тот, хоть и назвал подобный шаг беспрецедентным, все же был вынужден подписать законопроект и покинуть пост.

Сложнее для Мадьяра было найти замену Шуйоку — человека, не связанного с Орбаном и в целом с правившей в стране 16 лет партией «Фидес». Хотя полномочия президента Венгрии носят преимущественно церемониальный характер, он имеет право отклонять принятые парламентом законопроекты, направлять их на доработку и на проверку в Конституционный суд. И очевидно, премьеру хотелось видеть на этой должности соратника, а не противника. Тем более что конституционное большинство в парламенте позволяло «Тисе» беспрепятственно одобрить любого выдвиженца.

Поначалу Мадьяр предлагал на этот пост кандидата, далекого от политики: гроссмейстера Юдит Полгар. Однако она ответила отказом еще до личной встречи с премьером. «Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации»,— написала шахматистка в соцсетях 20 июля. В итоге премьеру пришлось извиниться за то, что он поспешил с подобными предложениями и его «энтузиазм вызвал коммуникационные ошибки».

После этой неудачи лидер «Тисы» какое-то время думал, а 8 августа наконец представил нового кандидата — бывшего председателя Верховного суда Венгрии Андраша Баку. «На протяжении всей своей карьеры доктор Андраш Бака считал принцип разделения властей первостепенно важным, последовательно отстаивая верховенство права и независимость судебной власти»,— пояснил свой выбор премьер. По его словам, именно Бака вернет должности президента «истинное достоинство и способность объединять нацию и служить противовесом правящему большинству».

Подробнее — в материале «Судья вместо шахматистки».