Андраш Бака избран новым президентом Венгрии
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал следующий шаг на пути к демонтажу прежней политической системы. Он довольно быстро разобрался с неугодным ему президентом Тамашем Шуйоком, сторонником бывшего премьер-министра Виктора Орбана, которого регулярно называл «марионеткой». Мадьяр не раз призывал Шуйока добровольно покинуть пост, а столкнувшись с отказом, задействовал партийный ресурс. В итоге парламентская фракция «Тисы» добилась принятия поправки к конституции, предусматривающей досрочное прекращение полномочий президента. Тот, хоть и назвал подобный шаг беспрецедентным, все же был вынужден подписать законопроект и покинуть пост.
Сложнее для Мадьяра было найти замену Шуйоку — человека, не связанного с Орбаном и в целом с правившей в стране 16 лет партией «Фидес». Хотя полномочия президента Венгрии носят преимущественно церемониальный характер, он имеет право отклонять принятые парламентом законопроекты, направлять их на доработку и на проверку в Конституционный суд. И очевидно, премьеру хотелось видеть на этой должности соратника, а не противника. Тем более что конституционное большинство в парламенте позволяло «Тисе» беспрепятственно одобрить любого выдвиженца.
Поначалу Мадьяр предлагал на этот пост кандидата, далекого от политики: гроссмейстера Юдит Полгар. Однако она ответила отказом еще до личной встречи с премьером. «Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации»,— написала шахматистка в соцсетях 20 июля. В итоге премьеру пришлось извиниться за то, что он поспешил с подобными предложениями и его «энтузиазм вызвал коммуникационные ошибки».
После этой неудачи лидер «Тисы» какое-то время думал, а 8 августа наконец представил нового кандидата — бывшего председателя Верховного суда Венгрии Андраша Баку. «На протяжении всей своей карьеры доктор Андраш Бака считал принцип разделения властей первостепенно важным, последовательно отстаивая верховенство права и независимость судебной власти»,— пояснил свой выбор премьер. По его словам, именно Бака вернет должности президента «истинное достоинство и способность объединять нацию и служить противовесом правящему большинству».
Подробнее — в материале «Судья вместо шахматистки».
Тамаша Шуйока избрали президентом Венгрии в феврале 2024 года, после того как предыдущий президент Каталин Новак подала в отставку из-за скандала с помилованием человека, осужденного за сексуальное насилие. Кандидатуру Шуйока на этот пост предложил тогдашний премьер-министр Виктор Орбан.
Петер Мадьяр, став премьер-министром в мае 2026 года, начал добиваться отстранения Тамаша Шуйока. Он обвинил президента в игнорировании злоупотреблений правительства Виктора Орбана и инициировал внесение 17-й поправки к конституции, которая позволяла досрочно прекратить полномочия главы государства. Парламент Венгрии принял эту поправку 13 июля 2026 года, и Тамаш Шуйок был вынужден её подписать 19 июля.
Партия «Фидес» Виктора Орбана и «Христианско-демократическая народная партия» отказались участвовать в голосовании по кандидатуре Андраша Бака. Они считают отстранение Тамаша Шуйока незаконным и бойкотировали голосование по поправке к конституции. Ранее, 19 июля 2026 года, несколько тысяч человек вышли на митинг в Будапеште, протестуя против инициативы Петера Мадьяра по досрочному отстранению президента Тамаша Шуйока.