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Судья вместо шахматистки

Петер Мадьяр нашел президента Венгрии со второй попытки

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал следующий шаг на пути к демонтажу прежней политической системы: с его подачи пост президента страны занял Андраш Бака, бывший председатель Верховного суда и ярый критик экс-премьера Виктора Орбана. Его предшественника Тамаша Шуйока лидер некогда оппозиционной, а ныне правящей партии «Тиса» регулярно называл «марионеткой» Орбана и в итоге вынудил уйти с поста. Теперь утратившая власть партия «Фидес» обвиняет новое правительство в авторитаризме.

Андраш Бака

Андраш Бака

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Андраш Бака

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Петер Мадьяр довольно быстро разобрался с неугодным ему президентом Тамашем Шуйоком, сторонником бывшего премьер-министра Виктора Орбана, которого регулярно называл «марионеткой». Мадьяр не раз призывал Шуйока добровольно покинуть пост, а столкнувшись с отказом, задействовал партийный ресурс. В итоге парламентская фракция «Тисы» добилась принятия поправки к конституции, предусматривающей досрочное прекращение полномочий президента. Тот, хоть и назвал подобный шаг беспрецедентным, все же был вынужден подписать законопроект и покинуть пост.

Сложнее для Мадьяра было найти замену Шуйоку — человека, не связанного с Орбаном и в целом с правившей в стране 16 лет партией «Фидес».

Хотя полномочия президента Венгрии носят преимущественно церемониальный характер, он имеет право отклонять принятые парламентом законопроекты, направлять их на доработку и на проверку в Конституционный суд. И очевидно, премьеру хотелось видеть на этой должности соратника, а не противника. Тем более что конституционное большинство в парламенте позволяло «Тисе» беспрепятственно одобрить любого выдвиженца.

Поначалу Мадьяр предлагал на этот пост кандидата, далекого от политики: гроссмейстера Юдит Полгар. Однако она ответила отказом еще до личной встречи с премьером. «Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации»,— написала шахматистка в соцсетях 20 июля. В итоге премьеру пришлось извиниться за то, что он поспешил с подобными предложениями и его «энтузиазм вызвал коммуникационные ошибки».

После этой неудачи лидер «Тисы» какое-то время думал, а 8 августа наконец представил нового кандидата — бывшего председателя Верховного суда Венгрии Андраша Баку.

Чем известен новый президент Венгрии Андраш Бака

«На протяжении всей своей карьеры доктор Андраш Бака считал принцип разделения властей первостепенно важным, последовательно отстаивая верховенство права и независимость судебной власти»,— пояснил свой выбор премьер. По его словам, именно Бака вернет должности президента «истинное достоинство и способность объединять нацию и служить противовесом правящему большинству».

Голосование по кандидатуре экс-судьи в парламенте прошло 11 августа. «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия отказались от участия в этом процессе. Обе политические силы сочли, что Мадьяр добился смены президента авторитарными, «тираническими и нелегитимными» методами. Впрочем, их бойкот не стал препятствием для избрания Андраша Баки. 140 присутствовавших на заседании депутатов проголосовали «за» (у «Тисы» 138 мест в парламенте), а против — лишь шесть. Эти голоса приписывают националистической партии «Наша Родина».

Назначение Андраша Баки президентом — критический шаг на пути демонтажа прежней политической системы.

В прошлом судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Бака проработал три года председателем Верховного суда. В 2012 году он осудил решение Орбана снизить пенсионный возраст для судей с 70 до 62 лет, квалифицировав этот шаг как «судебную чистку» — попытку избавиться от неугодных судей. Вскоре после этого его должность упразднили, а полномочия досрочно прекратили.

Определенной победы в борьбе с экс-премьером Бака достиг уже в 2016 году: ЕСПЧ, признавший венгерскую судебную реформу незаконной, постановил, что увольнение главы Верховного суда было нарушением его права на свободу выражения мнения. Теперь же, спустя годы, бывший оппонент Орбана станет главой государства в пику своему идеологическому противнику.

Примечательно, что Андраш Бака, который сам прошел через незаконное смещение с должности, теперь настаивает, что с увольнением его предшественника дело обстоит совсем иначе. «В стране, где действует верховенство права, такие чрезвычайные меры недопустимы, но Венгрия при Орбане превратилась в захваченное государство»,— убежден новый президент.

Лусине Баласян

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