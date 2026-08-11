Судья вместо шахматистки

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал следующий шаг на пути к демонтажу прежней политической системы: с его подачи пост президента страны занял Андраш Бака, бывший председатель Верховного суда и ярый критик экс-премьера Виктора Орбана. Его предшественника Тамаша Шуйока лидер некогда оппозиционной, а ныне правящей партии «Тиса» регулярно называл «марионеткой» Орбана и в итоге вынудил уйти с поста. Теперь утратившая власть партия «Фидес» обвиняет новое правительство в авторитаризме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андраш Бака

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Андраш Бака

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Петер Мадьяр довольно быстро разобрался с неугодным ему президентом Тамашем Шуйоком, сторонником бывшего премьер-министра Виктора Орбана, которого регулярно называл «марионеткой». Мадьяр не раз призывал Шуйока добровольно покинуть пост, а столкнувшись с отказом, задействовал партийный ресурс. В итоге парламентская фракция «Тисы» добилась принятия поправки к конституции, предусматривающей досрочное прекращение полномочий президента. Тот, хоть и назвал подобный шаг беспрецедентным, все же был вынужден подписать законопроект и покинуть пост.

Сложнее для Мадьяра было найти замену Шуйоку — человека, не связанного с Орбаном и в целом с правившей в стране 16 лет партией «Фидес».

Хотя полномочия президента Венгрии носят преимущественно церемониальный характер, он имеет право отклонять принятые парламентом законопроекты, направлять их на доработку и на проверку в Конституционный суд. И очевидно, премьеру хотелось видеть на этой должности соратника, а не противника. Тем более что конституционное большинство в парламенте позволяло «Тисе» беспрепятственно одобрить любого выдвиженца.

Поначалу Мадьяр предлагал на этот пост кандидата, далекого от политики: гроссмейстера Юдит Полгар. Однако она ответила отказом еще до личной встречи с премьером. «Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации»,— написала шахматистка в соцсетях 20 июля. В итоге премьеру пришлось извиниться за то, что он поспешил с подобными предложениями и его «энтузиазм вызвал коммуникационные ошибки».

После этой неудачи лидер «Тисы» какое-то время думал, а 8 августа наконец представил нового кандидата — бывшего председателя Верховного суда Венгрии Андраша Баку.

«На протяжении всей своей карьеры доктор Андраш Бака считал принцип разделения властей первостепенно важным, последовательно отстаивая верховенство права и независимость судебной власти»,— пояснил свой выбор премьер. По его словам, именно Бака вернет должности президента «истинное достоинство и способность объединять нацию и служить противовесом правящему большинству».

Голосование по кандидатуре экс-судьи в парламенте прошло 11 августа. «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия отказались от участия в этом процессе. Обе политические силы сочли, что Мадьяр добился смены президента авторитарными, «тираническими и нелегитимными» методами. Впрочем, их бойкот не стал препятствием для избрания Андраша Баки. 140 присутствовавших на заседании депутатов проголосовали «за» (у «Тисы» 138 мест в парламенте), а против — лишь шесть. Эти голоса приписывают националистической партии «Наша Родина».

Назначение Андраша Баки президентом — критический шаг на пути демонтажа прежней политической системы.

В прошлом судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Бака проработал три года председателем Верховного суда. В 2012 году он осудил решение Орбана снизить пенсионный возраст для судей с 70 до 62 лет, квалифицировав этот шаг как «судебную чистку» — попытку избавиться от неугодных судей. Вскоре после этого его должность упразднили, а полномочия досрочно прекратили.

Определенной победы в борьбе с экс-премьером Бака достиг уже в 2016 году: ЕСПЧ, признавший венгерскую судебную реформу незаконной, постановил, что увольнение главы Верховного суда было нарушением его права на свободу выражения мнения. Теперь же, спустя годы, бывший оппонент Орбана станет главой государства в пику своему идеологическому противнику.

Примечательно, что Андраш Бака, который сам прошел через незаконное смещение с должности, теперь настаивает, что с увольнением его предшественника дело обстоит совсем иначе. «В стране, где действует верховенство права, такие чрезвычайные меры недопустимы, но Венгрия при Орбане превратилась в захваченное государство»,— убежден новый президент.

Лусине Баласян